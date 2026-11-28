PONTIANAK POST – Pelabuhan Dwikora Pontianak meraih Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (PBUS) Tahun 2026 kategori Pelabuhan Laut dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan, keselamatan, dan kenyamanan di kawasan pelabuhan.

Penghargaan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1217/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang ditandatangani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak sebagai pengelola fasilitas dan operasional pelabuhan.

Komitmen menjaga standar kesehatan lingkungan tersebut kembali dibahas dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Sehat Pontianak Tahun 2026 yang dilaksanakan Kamis (26/11/2026).

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General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Dewa Cipta Hadi, mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pelindo untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Pelabuhan Dwikora, terutama dalam aspek kebersihan, kesehatan lingkungan, keselamatan, dan kenyamanan.

Menurutnya, keberhasilan meraih predikat Pelabuhan Sehat merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Pelindo berkomitmen mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan pelabuhan agar aktivitas kepelabuhanan berjalan optimal dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja maupun pengguna jasa.

Advertisement Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan terhadap berbagai program kesehatan lingkungan, pemeliharaan sarana dan fasilitas, pengelolaan sampah, pengawasan sanitasi, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Berdasarkan hasil penilaian mandiri (self-assessment) Pelabuhan Sehat Pontianak Tahun 2026, Pelabuhan Dwikora mencatatkan nilai 10.500 poin dari total maksimal 10.660 poin. Penilaian mencakup aspek teknis dan kelembagaan, mulai dari penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penataan sarana dan fasilitas, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga keamanan dan ketertiban.

Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas I Pontianak, Umar Fahmi, SKM., MKM., mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan program Pelabuhan Sehat. Menurutnya, pengawasan kesehatan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan agar standar kesehatan kawasan pelabuhan tetap terjaga.

Sepanjang Triwulan I hingga III 2026, berbagai kegiatan pengawasan telah dilaksanakan di kawasan Pelabuhan Dwikora. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan delapan fasilitas umum, pengawasan tempat pengelolaan pangan, pemantauan tiga reservoir penyediaan air bersih, survei jentik nyamuk, serta pengendalian vektor penyakit.

Pengawasan juga dilakukan melalui pengendalian nyamuk dengan metode thermal fogging, pengendalian kepadatan lalat, survei tikus dan pinjal, serta sosialisasi faktor risiko penyakit tuberkulosis, HIV, dan AIDS.