PONTIANAK POST – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan Barat masih menjangkau sekitar 30 persen dari total 2,6 juta pekerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, baru sekitar 801 ribu pekerja yang terdaftar sebagai peserta, sementara sekitar 1,8 juta lainnya belum terlindungi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemprov menargetkan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) meningkat menjadi 50 persen pada 2027. Salah satu upaya yang disiapkan adalah memberikan perlindungan kepada sedikitnya 50 ribu pekerja melalui dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, Ahmad Priyono, mengatakan komitmen pemerintah provinsi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat.

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Kalbar menjadi satu dari 10 provinsi yang dinilai memiliki komitmen dalam memperluas perlindungan masyarakat pekerja. Gubernur Kalbar Ria Norsan bahkan telah mempresentasikan komitmen tersebut di hadapan tim di bawah Kementerian Pemberdayaan Masyarakat pada akhir Oktober lalu.

“Dalam presentasi tersebut, Bapak Gubernur juga menyampaikan bahwa target untuk 2027 itu minimal 50 ribu masyarakat yang akan terlindungi dari APBD maupun DBH Sawit,” kata Ahmad.

Advertisement Ia berharap komitmen pemerintah provinsi tersebut mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota. Keterlibatan seluruh pemerintah daerah dinilai penting agar target cakupan UCJ sebesar 50 persen pada 2027 dapat tercapai.

Menurut Ahmad, salah satu tantangan perluasan kepesertaan adalah karakteristik pekerjaan masyarakat Kalbar yang sebagian besar berada di sektor informal. Berbeda dengan pekerja formal yang umumnya didaftarkan melalui perusahaan, pekerja informal membutuhkan pendekatan tersendiri agar bersedia mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Disnakertrans Kalbar juga melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Wilayah Kepesertaan Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Budi, mengatakan pemerintah pusat menetapkan target UCJ Kalbar pada 2026 sekitar 40 persen. Namun, capaian kepesertaan saat ini masih berada di kisaran 30 persen.

“Kalau dari data memang ada 2,6 juta seperti Pak Gubernur sampaikan dan yang terdaftar baru sekitar 801 ribu atau setara dengan 30 persen,” kata Budi.