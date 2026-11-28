PONTIANAK POST – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Penasihat Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Kalbar, Erlina Ria Norsan, mengajak perempuan terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan kapasitas, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Ibu ke-98 Tahun 2026 yang digelar BKOW Provinsi Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (27/11/2026).

Mengusung tema “Perempuan Tangguh untuk Tumbuh, Keluarga Sehat, Bangsa yang Kuat”, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan, baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.

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Dalam sambutannya, Erlina mengingatkan perempuan agar tidak berhenti belajar dan berkarya. Menurutnya, perempuan memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Perempuan memiliki potensi luar biasa yang apabila terus diasah akan memberikan dampak besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Advertisement Selain mendorong peningkatan kapasitas perempuan, Erlina menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi masa depan. Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal nilai-nilai kehidupan, membangun karakter, dan mendapatkan pendidikan.

Ia juga mengajak organisasi perempuan di Kalbar agar tidak hanya berfokus pada kegiatan internal, tetapi mampu menghadirkan program pemberdayaan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemberdayaan tersebut, lanjutnya, perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas keluarga, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga pembentukan karakter generasi muda.

“Melalui gerakan PKK, kita ingin perempuan semakin berdaya dan keluarga semakin sejahtera. Ketika setiap keluarga mampu tumbuh menjadi keluarga yang sehat dan berkualitas, maka kita sedang membangun fondasi bagi Kalbar yang lebih maju,” tambahnya.

Erlina juga mengapresiasi BKOW Kalbar yang menjadi wadah pemersatu berbagai organisasi perempuan. Menurutnya, sinergi antarorganisasi penting untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan di berbagai wilayah Kalbar.