PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengikuti secara daring kegiatan pemusnahan 601,7 ton barang bukti narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Mabes Polri, Kamis (26/11/2026). Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang periode November 2025 hingga November 2026.

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pengungkapan kasus dan penyitaan barang bukti narkotika itu diperkirakan telah mencegah potensi penyalahgunaan narkotika terhadap 356 juta jiwa.

Ia menegaskan, narkotika merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa karena dapat merusak generasi muda, melemahkan masyarakat, serta mengancam ketahanan nasional.

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“Dengan jiwa yang diselamatkan sebanyak 356 juta jiwa, lebih banyak dari seluruh jumlah penduduk bangsa Indonesia, maka ini bukan hanya prestasi, tetapi jasa besar,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan tiga arahan utama yang diberikan kepada jajaran kepolisian sejak awal masa pemerintahannya. Ketiganya meliputi pemberantasan peredaran narkotika, penghentian penyelundupan dari dan ke Indonesia, serta pemberantasan praktik judi daring.

Advertisement “Ketiga masalah ini merupakan ancaman yang sangat nyata terhadap kelangsungan hidup bangsa,” tegasnya.

Presiden mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga dapat melemahkan ketahanan suatu negara. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa peredaran narkotika pernah digunakan sebagai instrumen untuk menghancurkan kekuatan suatu bangsa dan peradaban.