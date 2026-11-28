PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kerja sama regional yang dibangun melalui forum internasional dapat menghasilkan peluang investasi konkret bagi daerah. Posisi geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai menjadi modal strategis untuk memperkuat perdagangan lintas negara dan menarik investasi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat menghadiri Forum Sinergi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama perwakilan negara sahabat dan pemangku kepentingan di Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (27/11/2026).

Dalam sambutannya, Ria Norsan mengapresiasi BKSP DPD RI yang memilih Kalbar sebagai tuan rumah. Ia juga menyambut kehadiran para duta besar dan delegasi negara sahabat dalam forum tersebut.

Advertisement Baca Juga: BKSP DPD RI Jembatani Kerja Sama Kalbar-Rusia, Hilirisasi dan Investasi Jadi Bidikan

“Kerja sama internasional bukan hanya instrumen diplomasi, tetapi juga strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya Sarawak, dan berada di jalur penting Asia Tenggara. Posisi ini membuka peluang bagi Kalimantan Barat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, penghubung perdagangan lintas negara, serta pintu masuk investasi dan kerja sama regional,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, posisi strategis tersebut perlu dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan. Upaya itu dapat dilakukan melalui hilirisasi, penguatan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan perdagangan.

Advertisement Selain memiliki posisi geografis yang strategis, Kalbar juga menyimpan potensi investasi di berbagai sektor, mulai dari perkebunan dan agroindustri, industri pengolahan, pertambangan dan mineral, energi, infrastruktur, perdagangan, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif.

Gubernur berharap investasi di sektor-sektor tersebut tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, mendorong transfer teknologi, serta melibatkan UMKM dalam rantai pasok. Pengembangan investasi juga diharapkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ia menegaskan, Pemprov Kalbar terbuka terhadap kemitraan di bidang investasi, perdagangan, industri, teknologi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, energi, pertanian modern, serta infrastruktur.

Untuk merealisasikan berbagai peluang tersebut, Ria Norsan berharap kerja sama yang terbangun tidak berhenti pada pertemuan dan penjajakan. Namun, dapat berlanjut pada identifikasi proyek potensial, penjajakan investasi, serta pembentukan kemitraan antarpelaku usaha dan antarinstansi.

Menutup sambutannya, ia berharap forum tersebut menghasilkan peluang kerja sama yang konkret, memperluas jejaring kemitraan, serta memberikan tindak lanjut yang jelas bagi pembangunan Kalbar.