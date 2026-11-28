PONTIANAK POST - Jajaran kepolisian terus menggencarkan Operasi Zebra Kapuas 2026 di Kota Pontianak. Selain melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, petugas juga mengedepankan pendekatan simpatik melalui edukasi langsung kepada masyarakat.

Salah satunya personel melaksanakan kegiatan preemtif di kawasan Simpang Empat Pasar Flamboyan, Jumat (27/11). Petugas membagikan brosur berisi imbauan keselamatan berkendara kepada para pengguna jalan.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan berlalu lintas sekaligus mendorong pengendara lebih disiplin saat berada di jalan raya. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

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Selain edukasi, personel juga melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Pengawalan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan penegakan hukum berjalan tertib, proporsional, dan sesuai prosedur.

Kasatgas Humas Operasi Zebra Kapuas 2026, AKBP Prinanto mengatakan, kegiatan edukasi dan penegakan hukum merupakan bagian yang saling melengkapi dalam pelaksanaan operasi tersebut.

Advertisement "Melalui pembagian brosur di Simpang Empat Flamboyan, kami mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan disiplin berlalu lintas sejak dini. Sementara pada kegiatan penindakan, personel melaksanakan pengamanan dan pengawasan agar seluruh proses berjalan aman, tertib, serta mengedepankan sikap humanis di lapangan," ujar Prinanto.