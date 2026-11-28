PONTIANAK POST - Lebih dari satu dekade bukan waktu singkat untuk mempertahankan sebuah usaha kecil. Namun, bagi Pandinata (42), berjualan sarapan pagi bukan sekadar mencari penghasilan. Usaha yang dirintis orang tuanya itu juga menjadi warisan keluarga yang ingin terus dijaga bersama sang istri.

Dari rumah sederhana di Gang Lamtoro Jalur 1, kawasan Jeruju, Pontianak, Pandinata setiap hari melanjutkan usaha tersebut. Pengalaman membantu orang tuanya berjualan sejak kecil menjadi bekal untuk mempertahankan usaha yang kini menjadi salah satu sumber penghidupan keluarganya.

Perjalanan panjang itu mendapat tambahan dukungan ketika ia menerima bantuan perlengkapan usaha melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Antasena Magelang, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak.

Advertisement Baca Juga: Bulog Salurkan 39 Persen Bantuan Beras Tahap III untuk 33,2 Juta KPM

Bantuan yang diterimanya berupa kompor, perlengkapan memasak, kuali, panci, sendok, piring, mi instan, hingga beras. Peralatan tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas berjualan yang selama ini dijalankan dari rumah.

"Usaha ini turun-temurun dari orang tua saya. Sudah lebih dari sepuluh tahun," tuturnya usai menerima bantuan di PLAT Dinas Sosial Kota Pontianak, Jumat (27/11/2026).

Advertisement Pandinata mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah. Ia berharap program serupa dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk mempertahankan usaha dan penghasilan keluarga.

"Saya bersyukur sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi bantuan dari pemerintah untuk yang lain juga," ungkapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong kelompok rentan agar memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.

Menurutnya, bantuan diberikan sesuai kebutuhan penerima, mulai dari perlengkapan salon, kompor, toren air, hingga peralatan usaha lainnya. Pemerintah juga tidak hanya menyerahkan barang, tetapi akan melakukan pemantauan bersama pendamping sosial.

"Yang penting Bapak dan Ibu tetap semangat. Manfaatkan bantuan ini untuk usaha. Nanti kita dampingi dan pantau supaya benar-benar berfungsi. Kalau mereka sudah mandiri, alhamdulillah," pesannya.