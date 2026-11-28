PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan genangan akibat pasang tinggi air Sungai Kapuas yang bertepatan dengan musim hujan.

Berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Dwikora, ketinggian maksimum pasang air diperkirakan mencapai 2 meter pada 28 hingga 30 November 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan genangan apabila terjadi bersamaan dengan hujan berintensitas tinggi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat, terutama yang bermukim di tepian Sungai Kapuas dan sepanjang saluran parit, untuk meningkatkan kewaspadaan.

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Menurutnya, posisi geografis Pontianak yang berada di dataran rendah membuat sejumlah kawasan rentan mengalami genangan ketika air pasang menghambat aliran drainase menuju sungai.

"Yang kita antisipasi adalah ketika air pasang bersamaan dengan hujan. Masyarakat perlu waspada, terutama yang tinggal di pesisir Sungai Kapuas dan sepanjang parit-parit di Kota Pontianak," ujarnya, Jumat (27/11).

Advertisement Berdasarkan informasi BMKG, pada Jumat (27/11/2026), ketinggian maksimum pasang diperkirakan mencapai 1,9 meter dengan waktu puncak pukul 06.00–07.00 WIB. Ketinggian tersebut diprediksi meningkat menjadi 2 meter pada Sabtu (28/11/2026) pukul 07.00–09.00 WIB, Minggu (29/11/2026) pukul 08.00–09.00 WIB, serta Senin (30/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Sementara pada Selasa (1/12/2026), ketinggian maksimum diperkirakan kembali berada pada angka 1,9 meter.

Edi mengatakan, sejumlah kawasan yang memiliki riwayat genangan, termasuk sepanjang Parit Tokaya, menjadi perhatian pemerintah kota. Jika hujan lebat terjadi bersamaan dengan pasang tinggi, genangan di lokasi tertentu dapat mencapai sekitar 40 sentimeter.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Pontianak terus melakukan pengerukan sedimentasi dan normalisasi parit untuk memperlancar aliran air. Upaya tersebut diperkuat dengan dua unit pompa air bergerak atau mobile pump yang masing-masing memiliki kapasitas 150 liter per detik, sehingga kapasitas gabungannya mencapai 300 liter per detik.

"Kita sekarang terus melakukan pengerukan parit-parit dan memperkuatnya dengan pompanisasi. Ini bagian dari upaya mengantisipasi air pasang dan hujan yang terjadi bersamaan," jelasnya.

Selain penanganan infrastruktur, pemerintah kota juga menggerakkan tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perangkat daerah terkait. Camat dan lurah turut dilibatkan untuk memantau kondisi wilayah serta mempercepat koordinasi apabila terjadi genangan.