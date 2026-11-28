PONTIANAK POST – Wakil Sekretaris Jenderal Walubi Pusat Yandi mengatakan, keberadaan organisasi keagamaan harus mampu melahirkan aksi nyata yang manfaatnya dirasakan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya terbatas pada umat yang diwakilinya.

Menurutnya, organisasi keagamaan juga perlu mengambil bagian dalam pembangunan daerah, termasuk memberikan kontribusi terhadap kebijakan dan program pemerintah.

"Keberadaan wadah ini bisa menjadi pemicu sehingga lebih baik lagi aksi nyata yang bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Jadi, kita ikut berkontribusi langsung dalam proses pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak dan Kubu Raya," ujar Yandi usah menghadiri Pasamuan Daerah Walubi Kota Pontianak dan Kubu Raya di Hotel Mercure, Jalan A Yani, Sabtu (28/11) siang.

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Yandi menyebutkan, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah umat Buddha yang besar di Indonesia, terutama di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Potensi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran organisasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Dia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap aktivitas organisasi dan komunitas keagamaan. Menurutnya, pemerintah memiliki fungsi pembinaan sekaligus memberikan dukungan agar organisasi dapat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Advertisement Dia berharap hubungan harmonis yang terbangun tidak hanya mencakup antaretnis, tetapi juga antarumat beragama.

"Harmonis itu bukan hanya bicara tentang antaretnis, tetapi termasuk di dalamnya agama-agama yang ada bisa harmonis, solid dalam membangun, mendukung program pemerintah," katanya.

Harapan serupa disampaikan Penyelenggara Buddha Kementerian Agama Kota Pontianak, Rakiman. Dia berharap kepengurusan Walubi Kota Pontianak dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menyosialisasikan dan menjalankan program-program yang menyentuh umat Buddha.

Menurut Rakiman, sinergi tersebut penting agar umat Buddha tidak hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Pontianak.

"Harapan saya adalah pengurus Walubi Kota Pontianak mampu bersinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak. Bagaimana kita bersama-sama mengupayakan agar umat Buddha dapat turut serta menikmati maupun berkontribusi dalam pembangunan Kota Pontianak," ujarnya.