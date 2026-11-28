PONTIANAK POST – Kepergian Tabrani Hadi meninggalkan duka bagi keluarga besar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat (Kalbar). Sosok yang pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) aparatur tersebut dikenang sebagai bagian dari perjalanan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan di provinsi ini.

Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari menyampaikan belasungkawa atas wafatnya almarhum melalui unggahan di media sosial (medsos) pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Windy mengenang sejumlah amanah yang pernah dijalankan Tabrani Hadi, termasuk sebagai Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Pontianak, dan Kepala Bandiklat Kalbar. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un Bapak Tabrani Hadi,” tulis Windy dalam unggahannya.

Windy juga membagikan foto kenangan saat almarhum berkunjung ke BPSDM Kalbar pada Desember 2025. Kunjungan tersebut menjadi momen terakhir Tabrani Hadi bertemu dengan keluarga besar BPSDM Kalbar.

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Bagi BPSDM Kalbar, Tabrani Hadi memiliki keterikatan dengan perjalanan kelembagaan. Sebab, Bandiklat yang pernah dipimpinnya merupakan bagian dari sejarah pembentukan dan perkembangan lembaga yang kini telah bertransformasi menjadi BPSDM Kalbar. “Pengabdian almarhum sebagai Direktur APDN Pontianak, dan Kepala Bandiklat menjadi bagian dari perjalanan pendidikan, dan pelatihan aparatur pemerintahan di Kalbar,” ujar Windy.