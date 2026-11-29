PONTIANAK – Berawal dari sebuah kios kecil di kawasan Pertokoan Pasar Sudirman, usaha Ahuat Audio Sound System kini memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun berkembang, usaha yang dirintis Ahuat tersebut kini hadir dengan bangunan toko yang lebih modern, luas, dan strategis.

Peresmian Ahuat Audio Sound System ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Sabtu (29/11). Acara berlangsung meriah dengan dihadiri Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, S.I.K., M.Si., Dandim 1207/Pontianak Letkol Kav Aidil Hajri, M.Han., para pengusaha, serta tokoh masyarakat.

Suasana peresmian semakin semarak dengan atraksi barongsai dan penampilan tanjidor yang menyambut para tamu.

Advertisement Dalam sambutannya, Yandi, S.Ag, M.LAP, M. Sos, yang mewakili Ahuat Audio Sound System, menyampaikan terima kasih atas kehadiran para undangan. Ia mengatakan, keberadaan toko baru ini merupakan bagian dari cita-cita Ahuat sejak pertama kali memulai usaha di kios kecil kawasan Pasar Sudirman.

Walikota Pontianak didampingi Ahuat melihat display sound system.

“Ini merupakan cita-cita Pak Ahuat sejak awal membuka usaha di kios Pasar Sudirman. Perjalanan dan perjuangan beliau menjadi teladan bagi kami. Dari sebuah kios di dalam kompleks pasar, kini usaha ini berkembang dan berada di lokasi yang lebih strategis,” ujarnya.

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Perkembangan usaha tersebut juga terlihat dari perubahan ruang dan konsep toko. Jika sebelumnya keterbatasan tempat membuat produk tidak dapat dipajang secara maksimal, kini Ahuat Audio Sound System memiliki ruang yang lebih luas untuk menampilkan berbagai produk audio, mulai dari speaker, komponen sound system, mixer, hingga beragam perangkat pendukung audio profesional.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi perkembangan usaha tersebut. Menurutnya, kehadiran usaha yang menyediakan kebutuhan sound system dengan teknologi modern memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung perkembangan dunia usaha dan berbagai kegiatan di Kota Pontianak.