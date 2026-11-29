PONTIANAK POST – Kepergian Tabrani Hadi meninggalkan kehilangan mendalam bagi banyak kalangan, termasuk mantan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sekaligus mantan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Di mata Sutarmidji, almarhum bukan sekadar birokrat senior, melainkan sosok mentor yang banyak memberikan inspirasi dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kalbar.

Midji-spaan karibnya mengenang Tabrani Hadi sebagai sosok visioner yang memiliki perhatian besar terhadap peningkatan kualitas aparatur pemerintahan. Salah satu pemikiran yang terus diingatnya adalah upaya menyekolahkan sebanyak mungkin kader birokrat di Kalbar agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, Tabrani Hadi juga merupakan pribadi yang terbuka, dan tidak segan berbagi pemikiran. Diskusi dengan almarhum berlangsung sejak dirinya menjabat Wali Kota Pontianak, berlanjut ketika menjadi gubernur, bahkan setelah tidak lagi menduduki jabatan pemerintahan.

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“Saya banyak diskusi dengan beliau, baik ketika menjabat wali kota, dan gubernur. Bahkan setelah tidak menjabat, saya masih sowan ke beliau. Kami diskusi tentang bagaimana membangun SDM Kalbar,” kenang Midji, Sabtu (28/11).

Dia mengungkapkan, pemikiran-pemikiran yang diperoleh dari diskusi tersebut turut memengaruhi arah kebijakannya ketika memimpin Kalbar. Salah satunya adalah menjadikan peningkatan akses pendidikan sebagai langkah awal pembangunan daerah.

Advertisement Karena itu, saat mulai menjabat gubernur, Midji mengambil kebijakan membebaskan biaya pendidikan SMA, dan SMK serta memperluas pembangunan sekolah di berbagai wilayah Kalbar. Selama lima tahun kepemimpinannya, tercatat sebanyak 46 SMA/SMK baru dibangun. Selain itu, 26 SMA/SMK lama juga dibangun kembali dengan penambahan daya tampung untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.

Midji menegaskan, kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai pemikiran, dan materi diskusi yang pernah dibicarakannya bersama Tabrani Hadi. Baginya, almarhum merupakan sosok yang memberikan banyak perspektif tentang pentingnya membangun SDM sebagai fondasi kemajuan daerah. “Masih banyak materi diskusi dengan almarhum. Kita kehilangan sosok ayah, teman, guru, dan teladan birokrat,” ungkapnya.

Bagi Midji, kepergian Tabrani Hadi bukan hanya kehilangan seorang tokoh senior, tetapi juga figur tempat bertukar pikiran, dan meminta pandangan tentang masa depan pembangunan Kalbar.