Advertisement Tangkapan layar WA yang mencatut nama Ketua TP PKK Pontianak. (Pemkot)

PONTIANAK POST - Nama dan foto Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab melalui akun WhatsApp yang menggunakan nomor telepon bukan miliknya.

Nomor tersebut diketahui telah menghubungi sejumlah orang dengan mengatasnamakan Yanieta. Masyarakat diminta waspada dan tidak langsung mempercayai pesan dari nomor yang menggunakan nama serta foto profilnya.

Yanieta mengatakan, pencatutan identitas tersebut dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat.

“Saya ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada nomor WhatsApp yang menggunakan nama dan foto saya, tetapi nomor tersebut bukan milik saya. Saya khawatir ada pihak yang menyalahgunakan identitas ini untuk kepentingan tertentu,” ujarnya, Sabtu (28/11/2026).

Belum Ada Permintaan Uang, Masyarakat Diminta Tetap Waspada

Yanieta menjelaskan, nomor tersebut sudah diketahui menghubungi beberapa orang. Meski sejauh ini belum ditemukan adanya permintaan uang, masyarakat diminta tidak terburu-buru menanggapi pesan yang diterima.

“Kalau ada yang menerima pesan dari nomor tersebut, jangan langsung ditanggapi atau dipercaya. Apalagi jika nantinya ada permintaan tertentu. Sebaiknya dipastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui nomor yang memang dikenal,” pesannya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun informasi penting lainnya kepada nomor yang belum terverifikasi.

Menurut Yanieta, pencatutan nama dan foto melalui aplikasi pesan singkat dapat merugikan pemilik identitas maupun orang-orang yang menerima pesan dari akun tersebut.

Masyarakat Diminta Konfirmasi Sebelum Menanggapi Pesan

Yanieta berharap masyarakat yang telah menerima pesan dari nomor tersebut turut menyampaikan informasi kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitarnya.

Langkah itu diharapkan dapat mencegah semakin banyak orang yang menjadi korban penyalahgunaan identitas.