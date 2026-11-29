Nama dan Foto Yanieta Arbiastutie Dicatut di WhatsApp, Warga Pontianak Diminta Waspada
PONTIANAK POST - Nama dan foto Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab melalui akun WhatsApp yang menggunakan nomor telepon bukan miliknya.
Nomor tersebut diketahui telah menghubungi sejumlah orang dengan mengatasnamakan Yanieta. Masyarakat diminta waspada dan tidak langsung mempercayai pesan dari nomor yang menggunakan nama serta foto profilnya.
Yanieta mengatakan, pencatutan identitas tersebut dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat.
“Saya ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada nomor WhatsApp yang menggunakan nama dan foto saya, tetapi nomor tersebut bukan milik saya. Saya khawatir ada pihak yang menyalahgunakan identitas ini untuk kepentingan tertentu,” ujarnya, Sabtu (28/11/2026).
Baca Juga: TP PKK Pontianak Catat Cakupan Program 82,93 Persen, 27 Program Prioritas Terakomodasi Penuh
Belum Ada Permintaan Uang, Masyarakat Diminta Tetap Waspada
Yanieta menjelaskan, nomor tersebut sudah diketahui menghubungi beberapa orang. Meski sejauh ini belum ditemukan adanya permintaan uang, masyarakat diminta tidak terburu-buru menanggapi pesan yang diterima.
“Kalau ada yang menerima pesan dari nomor tersebut, jangan langsung ditanggapi atau dipercaya. Apalagi jika nantinya ada permintaan tertentu. Sebaiknya dipastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui nomor yang memang dikenal,” pesannya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun informasi penting lainnya kepada nomor yang belum terverifikasi.
Menurut Yanieta, pencatutan nama dan foto melalui aplikasi pesan singkat dapat merugikan pemilik identitas maupun orang-orang yang menerima pesan dari akun tersebut.
Baca Juga: Olah Mocaf dan Bit Jadi Pasta, TP PKK Pontianak Raih Juara II Lomba Inovasi Pangan Kalbar
Masyarakat Diminta Konfirmasi Sebelum Menanggapi Pesan
Yanieta berharap masyarakat yang telah menerima pesan dari nomor tersebut turut menyampaikan informasi kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitarnya.
Langkah itu diharapkan dapat mencegah semakin banyak orang yang menjadi korban penyalahgunaan identitas.
“Saya berharap masyarakat lebih berhati-hati. Jika menemukan nomor yang mengatasnamakan saya, silakan konfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang dirugikan,” tutupnya.*