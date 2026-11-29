PONTIANAK POST - Tim gabungan Pemerintah Kota Pontianak menertibkan sejumlah warung di kawasan Jalan Budi Karya, Sabtu (28/11/2026) malam. Penertiban dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas warung dan penggunaan pengeras suara yang mengganggu ketenangan warga.

Dalam operasi tersebut, petugas menindak pelanggaran terhadap kesepakatan pembatasan penggunaan musik dan pengeras suara. Sejumlah barang terkait pelanggaran turut diamankan.

Advertisement Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro mengatakan, patroli tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.

Setelah melakukan pengecekan, petugas menemukan sejumlah kondisi yang sesuai dengan laporan warga. Beberapa persoalan di kawasan itu juga telah ditindaklanjuti Pemkot Pontianak melalui pembenahan infrastruktur.

"Setelah kami cek, sebagian besar laporan tersebut memang sesuai dengan kondisi lapangan. Beberapa hal juga sudah ditindaklanjuti pemerintah kota," ujarnya.

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Pemilik Warung Sudah Dipanggil dan Diberi Pembinaan

Ahmad menjelaskan, sebelum penertiban dilakukan, para pemilik warung telah dipanggil ke kantor Satpol PP untuk mendapatkan pembinaan.

Mereka juga diminta membuat surat pernyataan kesediaan mematuhi aturan dan kesepakatan bersama, termasuk membatasi penggunaan musik serta pengeras suara.

Pemilik warung diminta tidak membunyikan musik melewati pukul 22.00 WIB dan menjaga volume suara agar tidak mengganggu warga sekitar.

"Kami sudah mengingatkan pemilik warung, bahkan mereka sudah dipanggil ke kantor dan membuat surat pernyataan untuk mengikuti aturan dan kesepakatan bersama. Namun, ternyata masih ditemukan kondisi di lapangan yang berbeda dengan kesepakatan tersebut," katanya.