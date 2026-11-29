Advertisement Tim gabungan Pemerintah Kota Pontianak melakukan penertiban di kawasan Jalan Budi Karya, Sabtu (28/11/2026) malam. (Pemkot)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di bawah umur yang masih berada di luar rumah setelah pukul 22.00 WIB. Upaya tersebut menjadi bagian dari patroli gabungan di kawasan Jalan Budi Karya, Sabtu (28/11/2026) malam.

Selain menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait aktivitas warung, patroli juga diarahkan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban dan melindungi anak dari berbagai risiko saat berada di luar rumah pada malam hari.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro mengatakan, petugas biasanya memberikan imbauan kepada anak-anak yang ditemukan masih berada di luar rumah melewati pukul 22.00 WIB agar segera pulang.

"Kalau dalam patroli kita menemukan anak-anak di bawah umur lewat pukul 22.00, biasanya kita ingatkan untuk pulang. Tetapi untuk kawasan yang rawan, kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Sosial, agar ada penanganan lebih lanjut," terangnya.

Kawasan Rawan Jadi Perhatian Petugas

Ahmad mengungkapkan, Jalan Budi Karya juga menjadi perhatian karena terdapat indikasi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan.

Meski demikian, dalam patroli kali ini petugas tidak menemukan aktivitas yang dimaksud. Pengawasan akan tetap dilakukan secara berkala dengan waktu pelaksanaan yang tidak selalu sama.

Untuk memperkuat pemantauan, Pemkot Pontianak melalui Dinas Perhubungan juga memasang kamera pengawas atau CCTV di kawasan tersebut.

Libatkan Lintas Instansi dalam Patroli

Patroli melibatkan sejumlah unsur pemerintah dan aparat keamanan, yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Polresta Pontianak, KPAD, Camat Pontianak Selatan, Lurah Benua Melayu Darat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Satlinmas setempat.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai kondisi kawasan Jalan Budi Karya.

Ia berharap patroli dan pengawasan berkala dapat meningkatkan rasa aman serta kenyamanan masyarakat.