Advertisement Jalan Santai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Minggu (29/11/2026) pagi. (Pemkot)

PONTIANAK POST – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperkuat kekompakan, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Edi saat mengikuti jalan santai ASN dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Minggu (29/11/2026) pagi.

Menurut Edi, kebersamaan antarsesama ASN menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan kota.

Pekerjaan pemerintahan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang atau satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

"Mudah-mudahan momentum HUT Korpri ini tidak hanya menjadi kegiatan seremoni, tetapi juga meningkatkan tali silaturahmi dan komitmen kita bersama untuk membangun Kota Pontianak yang kita cintai," ujarnya.

Ia mencontohkan persoalan kebersihan, genangan, dan ketertiban umum yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Dinas teknis, kecamatan, kelurahan, serta unsur terkait harus saling berkomunikasi agar penanganan persoalan di lapangan berjalan efektif.

"Masih banyak tantangan yang kita hadapi. Tanpa kekompakan, kerja sama, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi, apa yang kita kerjakan akan terasa berat. Tetapi kalau kita kompak dan bekerja bersama, saya yakin Kota Pontianak akan semakin baik," katanya.

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Apresiasi Kinerja ASN Pontianak

Edi mengingatkan agar semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan Korpri tidak berhenti setelah para ASN kembali menjalankan rutinitas di kantor masing-masing.

Menurut dia, kebersamaan perlu diwujudkan melalui komunikasi yang lebih terbuka, koordinasi yang cepat, serta kesediaan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan anggota Korpri Kota Pontianak atas kontribusi mereka dalam pembangunan daerah sepanjang 2026.

"Atas nama kepala daerah, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh ASN dan anggota Korpri Kota Pontianak yang telah bekerja optimal untuk membangun kota ini. Sepanjang tahun 2026, banyak penghargaan yang kita raih," ungkapnya.

Memasuki usia ke-55 tahun, Korpri diharapkan terus menjadi wadah yang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pengabdian.

"Kita ingin Pontianak menjadi kota yang semakin baik, yang membuat masyarakatnya bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai itu, kita harus bekerja bersama dan menjaga semangat pengabdian," pesannya.

Jalan santai tersebut menjadi ruang bagi para ASN untuk membangun keakraban di luar suasana formal pekerjaan.