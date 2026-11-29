PONTIANAK POST – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat (Kalbar) 2027 sebesar 8,59 persen menjadi Rp3.316.862 per bulan dinilai sebagai langkah penyesuaian terhadap meningkatnya biaya hidup.

Namun, kenaikan tersebut belum otomatis menandakan kesejahteraan pekerja telah terpenuhi.

Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kalbar, Andreas Acui Simanjaya, mengingatkan bahwa kenaikan upah minimum perlu dilihat secara lebih luas.

Advertisement Sebab, perubahan harga kebutuhan sehari-hari turut memengaruhi kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Belum bisa dikatakan pekerja sudah sejahtera. Namun, setidaknya ada penyesuaian terhadap kenaikan harga kebutuhan hidup di Kalimantan Barat,” katanya.

Advertisement Pernyataan itu menjadi catatan penting di tengah penetapan upah minimum 2027. Kenaikan nominal gaji memang memberikan tambahan penghasilan, tetapi daya beli pekerja tetap bergantung pada perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran sehari-hari.

Kenaikan Upah Perlu Diikuti Penyesuaian Gaji

UMP Kalbar 2027 naik Rp262.310 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.054.552. Penetapan tersebut mempertimbangkan inflasi Kalbar sebesar 4,35 persen, pertumbuhan ekonomi 5,65 persen, serta nilai alfa 0,75.

Andreas menilai kenaikan upah minimum juga semestinya menjadi acuan bagi perusahaan untuk memperhatikan penghasilan pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun.

Kelompok pekerja tersebut seharusnya mendapatkan penyesuaian berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.

Dengan demikian, kenaikan UMP tidak hanya berdampak pada pekerja baru, tetapi juga memperhatikan pengalaman, masa kerja, dan produktivitas karyawan.