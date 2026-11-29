Raih Dua Penghargaan TSBLP Award Kalbar 2026, CSR KIPP Sentuh Pendidikan hingga Kesehatan
PONTIANAK POST – Dukungan pendidikan keagamaan hingga layanan kesehatan masyarakat mengantarkan PT Dharma Inti Bersama (DIB), pengelola Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), meraih dua penghargaan dalam ajang Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) Award Kalimantan Barat 2026.
KIPP meraih Juara I kategori Keagamaan, Seni, Sosial dan Budaya serta penghargaan kategori Kesehatan. Penghargaan diserahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/11).
Di bidang keagamaan, salah satu program yang dijalankan PT DIB adalah mendukung pendidikan keagamaan di Desa Pelapis, Kabupaten Kayong Utara. Perusahaan memberikan insentif kepada tenaga pengajar sekaligus melengkapi fasilitas belajar berupa buku Iqra, Al-Qur'an, Juz Amma, meja belajar, dan papan tulis.
KIPP juga berpartisipasi dalam menyukseskan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXIV tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kabupaten Kayong Utara.
Sementara di bidang kesehatan, perusahaan menjalankan program DIB Care. Program ini menyediakan layanan kesehatan dasar secara rutin bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Kepala Kantor Perwakilan Pontianak KIPP Sumarno mengatakan, dua penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas program tanggung jawab sosial.
“Kami berupaya menjalankan program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Sumarno, penghargaan di bidang keagamaan, seni, sosial, dan budaya merupakan pengakuan atas kontribusi perusahaan dalam mendukung pelestarian budaya serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di Kalimantan Barat.