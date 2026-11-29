PENGHARGAAN: Perwakilan Manajemen KIPP bersama sejumlah penerima penghargaan berfoto usai menerima TSBLP Award Provinsi Kalimantan Barat 2026 di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/11/2026). / IST

PONTIANAK POST – Dukungan pendidikan keagamaan hingga layanan kesehatan masyarakat mengantarkan PT Dharma Inti Bersama (DIB), pengelola Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), meraih dua penghargaan dalam ajang Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) Award Kalimantan Barat 2026.

Advertisement KIPP meraih Juara I kategori Keagamaan, Seni, Sosial dan Budaya serta penghargaan kategori Kesehatan. Penghargaan diserahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/11).

Di bidang keagamaan, salah satu program yang dijalankan PT DIB adalah mendukung pendidikan keagamaan di Desa Pelapis, Kabupaten Kayong Utara. Perusahaan memberikan insentif kepada tenaga pengajar sekaligus melengkapi fasilitas belajar berupa buku Iqra, Al-Qur'an, Juz Amma, meja belajar, dan papan tulis.

KIPP juga berpartisipasi dalam menyukseskan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXIV tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kabupaten Kayong Utara.

Advertisement Warga memeriksakan kesehatan pada kegiatan DIB Care yang diselenggarakan di Dusun Jaya, Sabtu, (9/5/2026). DIB Care merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan KIPP bersama dengan Puskesmas setempat untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar di wilayah sekitar KIPP.

Sementara di bidang kesehatan, perusahaan menjalankan program DIB Care. Program ini menyediakan layanan kesehatan dasar secara rutin bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kepala Kantor Perwakilan Pontianak KIPP Sumarno mengatakan, dua penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas program tanggung jawab sosial.

“Kami berupaya menjalankan program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Sumarno, penghargaan di bidang keagamaan, seni, sosial, dan budaya merupakan pengakuan atas kontribusi perusahaan dalam mendukung pelestarian budaya serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di Kalimantan Barat.