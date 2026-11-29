PONTIANAK POST – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM KBM Untan) mengajak seluruh sivitas akademika turut mengawal proses pemilihan Rektor Untan periode 2027–2031. Mahasiswa berharap seluruh tahapan berlangsung transparan, objektif, dan sesuai ketentuan, tanpa mengganggu aktivitas akademik maupun kemahasiswaan.

Presiden Mahasiswa BEM KBM Untan Muhammad Fathir Maulana mengatakan, pemilihan rektor tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pergantian pimpinan universitas, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan demokrasi di lingkungan kampus.

Advertisement Menurut dia, proses tersebut perlu mencerminkan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pemilihan rektor dapat menjadi contoh tata kelola yang baik bagi mahasiswa.

"Memberi contoh yang baik kepada mahasiswa adalah tanggung jawab pendidik, termasuk dalam pemilihan rektor. Statuta itu milik bersama dan harus menjadi pedoman seluruh pihak. Kami di BEM juga terbuka untuk diawasi dan akan mengawal proses ini sampai selesai," kata Fathir kepada Pontianak Post, Sabtu (28/11).

BEM berharap dinamika pemilihan tidak berdampak terhadap kegiatan perkuliahan, pelayanan universitas, maupun aktivitas organisasi mahasiswa. Sebab, mahasiswa menjadi bagian yang paling merasakan dampak apabila stabilitas kampus terganggu.

Advertisement "Kepentingan mahasiswa harus tetap menjadi prioritas. Kontestasi pemilihan rektor merupakan bagian dari dinamika universitas, tetapi jangan sampai mengganggu kegiatan akademik dan nonakademik," ujarnya.

Dorong Keterbukaan Verifikasi

Sementara itu, Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM KBM Untan Pangestu Wiguna menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap sejumlah ketentuan dalam Statuta Untan, Peraturan Senat, serta keputusan rektor terkait keanggotaan Senat.

Kajian tersebut mencakup tiga aspek, yakni independensi penyelenggara, ketelitian verifikasi persyaratan, dan kepastian aturan mengenai potensi benturan kepentingan.