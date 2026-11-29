Advertisement Banjir merendam Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Genangan mengganggu aktivitas masyarakat dan akses jalan di kawasan perkotaan. (POLRES KAPUAS HULU)

Advertisement PONTIANAK POST – Banjir melanda 94 desa di 33 kecamatan di Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang November. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar per Minggu (29/11), sebanyak 19.428 kepala keluarga (KK) atau 46.942 jiwa terdampak. Sebanyak 19.530 rumah tercatat terdampak banjir.

Selain banjir, bencana tanah longsor dan angin puting beliung juga terjadi di sejumlah daerah. Hujan berintensitas tinggi dalam beberapa pekan terakhir memicu bencana hidrometeorologi yang mengganggu permukiman, akses jalan, hingga fasilitas umum.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan kejadian bencana masih dilaporkan di sejumlah daerah. Bahkan, banjir dan longsor terjadi dalam rentang waktu berdekatan.

Kejadian terbaru tercatat Rabu (25/11) di Desa Bina Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi. Hujan lebat menyebabkan Sungai Sekotu meluap dan berdampak terhadap sekitar 300 KK.

Sehari sebelumnya, banjir melanda enam desa di tiga kecamatan di Kabupaten Landak. Yakni Desa Kersik Belantian dan Sekais di Kecamatan Jelimpo, Desa Mungguk, Engkadu, dan Hilir Tengah di Kecamatan Ngabang, serta Desa Ampadi di Kecamatan Meranti. Sebanyak 70 KK atau 274 jiwa terdampak.

Di Desa Sungai Keli, Kecamatan Ngabang, tanah longsor mengakibatkan jembatan di Dusun Bina Jaya mengalami kerusakan parah.

Pada 24 November, angin puting beliung juga menerjang Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Hujan deras disertai angin kencang sejak sore hingga malam merusak bagian kanopi dan atap satu rumah.

Di Kabupaten Melawi, banjir melanda Desa Maris Permai, Kecamatan Tanah Pinoh, pada 23 November sekitar pukul 03.00 WIB akibat luapan Sungai Maris. Sehari kemudian, longsor terjadi di Desa Nanga Nyuruh, Kecamatan Ella Hilir, dan Desa Lihai, Kecamatan Menukung.

Longsor mengganggu akses jalan poros Desa Nanga Nyuruh dan jalan permukiman di Desa Lihai. Sekitar 100 KK terdampak dalam rangkaian kejadian tersebut. Sejumlah fasilitas, termasuk kantor desa dan gedung sekolah, juga tercatat terdampak.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, banjir pada 22 November melanda lima kecamatan, yakni Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Bika, Pengkadan, dan Kalis. Sebanyak 24 desa terdampak dengan 11.113 KK atau 28.875 jiwa. Pendataan masih berlangsung.

Banjir juga melanda Kabupaten Sambas pada 21 November. Hujan deras pada 18–20 November menyebabkan banjir di lima desa yang tersebar di empat kecamatan. Sekitar 127 KK terdampak, yakni di Desa Tebas dan Batu Mak Jage, Kecamatan Tebas, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, serta Desa Gayung Bersambut di Kecamatan Selakau.

Sementara itu, longsor terjadi di Desa Simpang Senara, Kecamatan Hulu Gurung, dan Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu, pada 20 November. Longsor di ruas Jalan Simpang Senara–Simpang Sekubah, Dusun Mensasak Selatan, menimbun bahu jalan dengan material tanah, batu, dan pohon sepanjang sekitar lima meter. Arus lalu lintas sempat terganggu dan terjadi kemacetan. Satu rumah mengalami kerusakan ringan.

Banjir dan longsor juga terjadi di enam desa di Kecamatan Bunut Hulu, Kapuas Hulu, pada 19 November. Hujan lebat sejak malam sebelumnya menyebabkan debit sungai meningkat hingga meluap. Dampaknya masih dalam pendataan.

Pada 16 November, banjir bandang akibat luapan Sungai Bakah dan Sungai Mangat melanda Desa Landau Garong, Nyagai, dan Sungai Bakah di Kecamatan Pinoh Selatan, Melawi. Sebanyak 178 KK dan 178 rumah terdampak.

Di hari yang sama, banjir melanda Desa Suka Maju dan Tangai Jaya, Kecamatan Mentebah, Kapuas Hulu. Luapan Sungai Suruk menggenangi permukiman dengan ketinggian 60 sentimeter hingga satu meter. Sebanyak 100 KK dan 100 rumah terdampak. Akses jalan desa juga terendam, meski air mulai surut.

Di Kota Pontianak, hujan deras disertai angin kencang pada 15 November menyebabkan genangan setinggi 10–20 sentimeter di sejumlah wilayah cekungan. Genangan terjadi di Batu Layang, Siantan Hilir, Siantan Tengah, Siantan Hulu, serta Bansir Darat. Pohon tumbang di sejumlah titik sempat menutup akses kendaraan dan menimpa kabel listrik.

Hujan disertai angin kencang juga merusak rumah di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada 13 November. Atap dan tembok satu rumah mengalami kerusakan cukup berat.

Banjir pada 11–12 November melanda lima desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sambas, yakni Selakau, Selakau Timur, dan Tebas. Sebanyak 112 rumah terdampak dan 119 KK tercatat menjadi korban. Satu rumah mengalami kerusakan sedang dan 46 lainnya rusak ringan.

Di Kabupaten Sekadau, banjir melanda Desa Teluk Kebau dan Landau Apin, Kecamatan Nanga Mahap. Ketinggian air mencapai sekitar 1,5 meter dan berdampak terhadap 660 KK. Akses jalan desa sempat terendam hingga tidak bisa dilalui, sebelum air berangsur surut.

Banjir sebelumnya juga terjadi di Desa Wajok, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, pada 6 November. Sebanyak 75 KK dan 75 rumah terdampak. Debit air mulai berangsur surut pada 17 November.

Pada 4 November, hujan disertai angin kencang menerjang Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Dua KK terdampak, satu warga mengalami luka ringan, dan dua rumah rusak ringan.

Banjir disertai longsor juga terjadi pada 3–4 November di Dusun Nekan, Desa Nekan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Hujan deras menyebabkan debit air meningkat dan tanah menjadi jenuh serta labil. Sebanyak 13 jiwa terdampak dan lima rumah mengalami kerusakan ringan.

Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kalbar, banjir sepanjang November berdampak pada 33 kecamatan dan 94 desa, dengan total 19.428 KK atau 46.942 jiwa terdampak serta 19.530 rumah.

Bencana angin puting beliung tercatat melanda tujuh desa di enam kecamatan. Sebanyak 12 KK terdampak, dengan kerusakan 10 rumah kategori ringan, satu rumah rusak sedang, dan satu rumah rusak berat. Satu warga mengalami luka ringan.

Adapun tanah longsor terjadi di sembilan desa dan sembilan kecamatan. Sebanyak tujuh KK atau 18 jiwa terdampak. Enam rumah mengalami kerusakan ringan dan satu rumah rusak sedang.

Pemprov Kalbar telah menetapkan status siaga darurat banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor melalui SK Nomor 1152/BPBD/2026. Status berlaku sejak 19 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027 dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Sejumlah kabupaten juga menetapkan status siaga darurat bencana, di antaranya Sanggau, Sekadau, Kubu Raya, Bengkayang, Sambas, Kayong Utara, Kapuas Hulu, dan Melawi.

Daniel mengatakan BPBD Kalbar terus memantau perkembangan bencana berdasarkan laporan dari BPBD kabupaten/kota. Masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras berlangsung dalam waktu lama.

Sebelumnya, Plt BPBD Kalbar Ridwan mengatakan Pemprov telah membentuk satgas dan menetapkan status siaga batingsor. Koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota terus dilakukan untuk memastikan mitigasi dan penanganan berjalan terpadu.

BPBD Kalbar juga menyiapkan buffer stock atau persediaan logistik di sejumlah kabupaten/kota. Gudang logistik di beberapa daerah telah diisi untuk memenuhi kebutuhan penanganan jika bencana terjadi.

Ridwan menyebut BMKG memperkirakan potensi curah hujan tinggi berlangsung hingga pertengahan Desember. Masyarakat juga diminta mewaspadai pasang air laut dengan ketinggian muka air diperkirakan mencapai 1,5–2 meter.