PONTIANAK POST – Tempat hiburan malam dan sejumlah lokasi terlarang bagi anggota Polri di Kota Pontianak menjadi sasaran patroli pengawasan internal Satbrimob Polda Kalbar, Minggu (29/11) malam.

Patroli yang dilakukan personel Provos tersebut bertujuan memastikan anggota Polri mematuhi aturan kedinasan, termasuk menjaga perilaku dan pergaulan di luar jam tugas.

Advertisement Tiga personel Provos Satbrimob Polda Kalbar dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Tim dipimpin Aipda Timbul Silaen dengan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pengawasan.

Dansatbrimob Polda Kalbar Kombes Pol Dede Rojudin mengatakan, patroli Provos merupakan bagian dari pengawasan sekaligus pembinaan internal untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan personel dan mencoreng nama baik institusi.

"Patroli ini bertujuan memastikan seluruh personel tetap mematuhi aturan serta menjaga disiplin, baik saat bertugas maupun di luar kedinasan," ujarnya.

Advertisement Menurutnya, pengawasan dilakukan dengan pengecekan langsung sekaligus memberikan imbauan agar setiap anggota menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Patroli serupa akan terus dilaksanakan secara rutin. Melalui pengawasan tersebut, Satbrimob berharap kesadaran anggota terhadap pentingnya disiplin dan tanggung jawab semakin meningkat.

Dede menegaskan, setiap personel harus bijak dalam pergaulan serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.