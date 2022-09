Dewan Masukkan EO Pesona Kulminasi dalam Daftar Hitam Gelaran Pemkot

PONTIANAK – Rapat pembahasan tentang polemik tarif tiket masuk event Pesona Kulminasi antara Anggota DPRD Pontianak, Disporapar dan penyelenggara event (EO/event organizer) berjalan panas di ruang sidang paripurna, Selasa (27/9).

Rapat tersebut menghasilkan dua catatan penting. Salah satu putusannya, Ketua DPRD Pontianak Satarudin mem-blacklist EO tersebut dari event gelaran Pemkot Pontianak.

Dalam rapat, perwakilan DPRD dari Komisi I, II, III dan IV hadir untuk mendengar penjelasan dari pihak terkait. Utamanya dari disporapar dan penyelenggara event. Kisruh soal pungutan tiket dalam kegiatan kulminasi yang mendatangkan salah satu artis ibu kota juga ditanyakan detail dalam pertemuan ini. Termasuk soal adanya indikasi penyewaan stand di lokasi Taman Alun Kapuas.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin meminta penjelasan secara detail. Ia juga menanyakan sisi administrasi penyelenggara EO yang ditunjuk dispora, guna memastikan pihak ketiga betul-betul legal dan profesional sebagai EO yang menyelenggarakan Pesona Kulminasi.

Dalam forum tersebut, ia terang-terangan kesal dengan tindakan penyelenggara yang memungut tarif untuk kegiatan Pesona Kulminasi ini.

“Di kegiatan ini kan, tercantum logo pemkot sehingga memunculkan pertanyaan masyarakat. Tak sedikit keluhan masyarakat yang datang ke saya menanyakan hal ini. Kenapa agenda yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak justru dikenakan tarif,” katanya.

Akibat pungutan tiket yang relarif tinggi, banyak masyarakat balik kanan, tak jadi pergi ke acara tersebut.

Berdasarkan hasil dengar pendapat, diketahui bahwa EO atas nama CV Jawara Sporta Indonesia mendapat surat penunjukan dari Disporapar Kota Pontianak dengan Nomor: 800/449-A/Disporapar/2022 tanggal 16 Agustus 2022. Surat penunjukan tersebut tidak disertai dengan perjanjian kerja sama.

Terungkap pula bahwa Sporta Indonesia belum mengantongi sertifikasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) dan tidak terdaftar sebagai anggota APPE (Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Event).

Kemudian, Disporapar dalam hal ini sebagai ujung tombak Pemkot Pontianak diminta berbenah, sehingga kejadian yang seperti ini tidak kembali terulang.

“Dalam penyelenggaraan event, ada legal formal. Saya minta dispora evaluasi total. Masa dalam penunjukan EO hanya surat rekom, tidak ada perjanjian kerja samanya,” tegas Satar.

Ia pun menegaskan, dari hasil pertemuan ini, EO tersebut di-blacklist dari kegiatan Pemerintah Kota Pontianak. Pihak EO diminta melengkapi semua syarat terlebih dahulu.

“Saya tidak masalah jika EO menyelenggarakan event. Itu tujuannya baik. Masyarakat juga terhibur. Tapi jangan seperti ini, kasihan masyarakat,” tandasnya.

Yandi, anggota DPRD Kota Pontianak menyatakan bahwa pemicu kekisruhan penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari ini tidak hanya EO, tetapi juga disporapar.

“Kalau disebut legal atau tidak, EO legal menjalankan kegiatan ini karena ada surat penunjukan,” katanya.

Persoalan muncul, sambung Yandi, karena penunjukan itu tidak disertai perjanjian kerja sama. Jadi, proses penentuan tarif dan sebagainya tidak dapat dimonitor oleh pemerintah.

“Terjadilah kekisruhan itu, masyarakat marah,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Komisaris CV Jawara Sporta Indonesia Ongky Lesmana mengaku bahwa rangkaian kegiatan Pesona Kulminasi Matahari yang dikemasnya sudah dikoordinasikan dengan Pemkot Pontianak.

“Kami sudah koordinasikan. Termasuk menghadirkan artis ibu kota melalui event di Taman Alun Kapuas,” katanya.

Hanya saja, jika DPRD Kota Pontianak meminta dirinya untuk membenahi kelengkapan administrasi perusahaan seperti sertifikasi dan sebagainya, itu dianggap sebagai masukan yang baik.

“Kami akan mengevaluasi diri sambil berbenah,” katanya.

Ongky menyebut bahwa Sporta Indonesia hanya ingin ambil bagian, berbuat demi kemajuan Kota Pontianak.

“Kejadian tahun ini menjadi pelajaran berharga buat kami,” tutupnya.

Seperti diketahui, event Pesona Kulminasi terdiri dari berbagai kegiatan yang berlangsung 21-25 September. Kegiatan dilaksanakan di dua tempat yakni di Tugu Khatulistiwa dan Taman Alun Kapuas. Di Tugu Khatulistiwa, pengunjung masuk gratis.

Namun, untuk di Taman Alun Kapuas, ada pungutan tiket masuk. Tarifnya beragam. Pada hari pertama sampai ketiga, tarif yang dikenakan sebesar Rp30 ribu. Sedangkan pada hari keempat, di saat kedatangan artis ibu kota Keisya Levronka, tarifnya Rp80 ribu untuk presale reguler dan Rp200 ribu untuk presale VIP. Untuk kategori On the Spot Reguler, tiket berharga Rp150 ribu dan On the Spot VIP Rp300 ribu. Kemudian pada acara hari kelima, tarif kembali Rp30 ribu. (iza)