Sukses Kendalikan Inflasi Daerah, Kalbar Dapat Hadiah DID Rp10,83 Miliar

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan (Kalbar) menjadi satu di antara 10 provinsi se-Indonesia yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik. Atas keberhasilan tersebut Kalbar mendapatkan hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID) melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp10,83 miliar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, untuk tingkat provinsi Kalbar mendapat DID terbesar dibanding sembilan provinsi lainnya. Adapun dana tersebut sebagian besar nantinya dikatakan dia tetap akan digunakan untuk pengendalian inflasi.

“Dalam penanganan inflasi kita harus jeli betul modelnya, kita harus lihat situasi dan kondisi wilayah kita,” terangnya ketika diwawancarai usai menyerahkan bantuan sosial (bansos) paket bahan pangan yang di Kantor Kecamatan, Singkawang Selatan, Selasa (27/9).

Pemprov Kalbar sendiri menurutnya menjalankan dua cara dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi di daerah ini. Pertama adalah operasi pasar. Setiap minggu pihaknya melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di pasaran. Lalu jika ada bahan pokok yang harganya naik, maka segera dihentikan dengan intervensi pasar.

“Misalnya telur ayam pada tingkat agen Rp24 ribu (per kilogram), lalu di pasar Rp30 ribu, maka Pemprov akan membeli dari peternak dan dijual dengan harga Rp24 ribu. Tidak mengambil untung sehingga harga pasar bisa direm,” katanya.

Lalu yang kedua bagi masyarakat tidak mampu, pihaknya memberikan bantuan berupa paket bahan pangan. Seperti yang ia lakukan selama lima hari kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sejak Jumat (23/9) lalu. Dengan bantuan tersebut minimal satu kepala keluarga (KK) menurutny bisa bertahan tidak membeli kebutuhan pokok sehari-hari selama satu minggu.

“Nah akibatnya apa, itu tidak ada inflasi. Saya lihat metode ini yang benar,” tegasnya.

Selain itu ia pun meminta para pejabat dari tingkatan bawah, seperti kepala desa, lurah maupun camat, benar-benar memperhatikan masyarakat tidak mampu. Termasuk dari sisi kepesertaan BPJS kesehatan dan partisipasi untuk bersekolah.

“BPJS itu diurus jangan waktu sakit baru urus. Sekolah juga, sekolah itu termasuk penyumbang inflasi. Ketika masa penerimaan murid baru dan sebagainya. Jadi harus tahu kapan kita harus memberikan bantuan seragam. Itu wakutunya harus pas,” pesannya.

Kemudian yang tak kalah penting dijaga juga menurutnya adalah harga beras. Apalagi beras merupakan komoditi penyumbang inflasi terbesar dari dari barang-barang yang lain.

“Nah alhamdulillah Kalbar ini sudah mulai swasembada beras. Karena barang tersedia harga tidak terlalu meningkat, paling naik pun Rp100-200, itu pun harus diintervensi supaya tidak naik, kalau perlu deflasi,” ujarnya.

Midji-sapaan karibnya yakin dari program-program yang dijalankan pemprov, maka angka inflasi di Kalbar bisa terus terkendali. Dirinya sudah berkeliling langsung ke daerah-daerah untuk memantau hal tersebut.

“Saya yakin untuk inflasi September ini kita masih landailah. Lalu kalau Oktober dampak pengalihan subsidi (BBM) harus dijaga, saya keliling Kalbar untuk memastikan itu,” ujarnya.

Ke depan yang dinilai harus menjadi perhatian adalah angka inflasi di bulan Desember atau akhir tahun. Itu karena banyak hari besar keagamann dirayakan seperti Natal dan Tahun Baru.

“Karena penduduk kita 40 persen nonmuslim sehingga pasti merayakan Natal jadi kita harus jaga (inflasi) itu agar tidak begitu meningkat. Kita lihat kondisi penduduk untuk kemudian harus diintervensi. Jadi data itu penting, semua tergantung data, salah data salah kebijakan, salah kebijakan akibatnya fatal,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Singkawang Irwan menyampaikan terima kasih kepada gubernur atas program yang dijalankan termasuk di Kota Singkawang.

“Hari ini (kemarin) kita hadir, alhamdulillah menghadiri kegiatan pembagian bantuan sosial paket bahan pangan dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Irwan juga melaporkan tentang program Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang dalam rangka pengendalian inflasi. Di antaranya ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah menganggarkan Rp300 juta untuk pembibitan serta penanaman di pekarangan rumah. Seperti tanaman sawi, cabai rawit dan sayur-mayur lainnya.

Lalu Dinas Perhubungan lanjut dia, memberikan bantuan kepada sopir angkutan kota dan tukang ojek sebesar Rp200 ribu untuk tiga bulan. Lalu Disperindagkop setempat juga menggelar pasar murah dengan menjual sebanyak delapan ribu paket bahan pangan, dan dinas lainnya sebanyak lima ribu paket bahan pangan.

Irwan menyebutkan, berkat kerja keras dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi itu, selain provinsi, Kota Singkawang juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atau berhak mendapat hadiah dari Kemenkeu berupa DID.

“Untuk 15 kota se-Indonesia pengendali inflasi terbaik, Kota Singkawang menjadi yang tertinggi dan berhak mendapat DID sebesar Rp10,91 miliar,” katanya.

Keberhasilan itu menurut Irwan tak lepas dari kerja sama yang baik dan terintegrasi antara Pemprov Kalbar, Pemkot Singkawang serta pemerintah kabupaten/kota lainnya.

“Artinya kerja Pak Gubernur ini kerja nyata. Kami juga apresiasi program pembangunan yang dicanangkan dalam lima tahun ini (di Singkawang) begitu bermanfaat dan mengena, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson lebih lanjut menjelaskan, DID sebesar Rp10,83 miliar yang didapat bakal digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, antara lain melalui perlindungan dan bantuan sosial.

“Hal ini kami lakukan untuk terus berupaya menurunkan dan menekan tingkat inflasi,” ungkapnya.

Selain itu, Harisson merincikan, perlindungan sosial juga dilakukan guna menekan risiko kenaikan harga BBM.

“Jadi dapat berupa upaya penekanan tingkat inflasi dengan operasi pasar maupun pemberian paket bahan pokok kepada keluarga miskin atau rentan,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan kepada semua perangkat daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota agar tetap waspada dan terus bekerja menjaga tingkat inflasi.

“Tingkatkan kerja sama dengan semua sektor terkait di daerah masing-masing,” pesannya.

Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebut sekitar 125 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota mendapatkan DID berdasarkan kinerja tahun berjalan 2022. Pemberian DID ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140 Tahun 2022 tentang DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022.

“Total daerah yang mendapatkan DID, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota ada sekitar 125 daerah dengan wilayah Sumatera menjadi daerah yang paling banyak mendapatkan DID tahun berjalan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada 2022 pemerintah pusat menganggarkan DID senilai Rp7 triliun untuk pemerintah daerah. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap senilai Rp4 triliun dan Rp3 triliun. Adapun untuk tahap pertama Rp4 triliun sudah dibagikan berdasarkan kinerja tahun berjalan sebelumnya.

“Sementara Rp3 triliun akan dibagikan sekarang, yaitu di September 2022 dan Oktober 2022,” katanya. (bar)