PONTIANAK – Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah Pontianak, Mulyadi mengungkapkan, masih terjadi kekosongan stok minyak goreng curah di Pasar Kapuas Besar, Senin (28/3).

Selain itu, antrean warga membeli minyak goreng curah di Pasar Kapuas Besar masih terjadi. Meski demikian, ia memastikan stok dan komoditi bahan pokok jelang puasa stabil.

“Tadi di Pasar Kapuas Besar antre sampai badan jalan. Namun untuk minyak goreng curah, di gudang beras Barito masih tersedia kurang lebih 20 drum, masing-masing drum sekitar 180 liter. Saya sudah tanya kepada pemiliknya, kata mereka siang ini akan dihabiskan,” terang Mulyadi.

Terkait adanya dugaan penimbunan minyak goreng, Mulyadi tidak bisa memastikan hal tersebut. Menurutnya, masalah kelangkaan minyak goreng sudah sampai tingkat nasional, sehingga diperlukan upaya kolektif untuk menemukan permasalahannya.

“Kita belum dapat mengetahuinya karena masalah ini tidak hanya persoalan di Pontianak tapi secara nasional,” imbuhnya.

Ia menerangkan, untuk minyak goreng kemasan, tersedia stok merk Fortune di swalayan Mitra Anda dengan harga Rp49.500 per dua liter, sesuai harga pasaran. Dia meyakini, ketersediaan minyak goreng kemasan juga tersebar di minimarket lainnya di Pontianak.

“Harganya sesuai yang berlaku di pasar, yaitu dua liter Rp49.500, saya yakin di tempat lain tersedia yang dari sawit,” paparnya.

Rincian harga komoditas lainnya, kata Mulyadi, masih di angka normal. Di antaranya, gula pasir Rp14.000 per kilogram, bawang merah Rp19.000 – Rp20.000 per kilogram, serta bawang putih Rp20.000 – Rp22.000 per kilogram.

“Selebihnya nanti bisa dicek lewat aplikasi Jepin. Intinya, menjelang Ramadan, stok dan harga pangan relatif stabil, kecuali minyak goreng,” ucap dia.

Store Manager Mitra Anda, Susiana menjelaskan, stok minyak goreng kemasan di Mitra Anda masih aman. Dia menyebut, kemarin masuk 400 dus minyak goreng dengan merk Fortune, dan hari ini tersedia 200 dus.

“Minggu lalu kita sempat ada Sofia dengan Kamila, tapi minggu ini yang ada sementara masih Fortune,” ungkapnya.

Untuk menjaga ketersediaan dan mencegah aksi borong, pihaknya membatasi pembelian minyak goreng kemasan ini. Setiap konsumen, kata Susiana, hanya boleh membeli maksimal enam item, dengan dua liter untuk tiap item.

“Total ada 1200 pcs ya. Untuk stok lain, seperti gula dan beras masih aman, jadi untuk Ramadan tersedia,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat mestinya tercukupi.

Hal ini dilihat dari pola konsumsi dari data BPS bahwa konsumsi per kapita minyak goreng Kalimantan Barat per orang 0,6 kilogram. “Jika dengan jumlah penduduk 5,4 juta jiwa maka didapatkan kebutuhannya 4.150 ton per bulan,” kata Kamaruzaman di Pontianak.

Ia melanjutkan kebutuhan itu bisa terpenuhi jika dibandingkan dari produktivitas perusahaan minyak goreng di Kalbar. Sebagai perusahaan yang memproduksi minyak goreng, produktivitasnya sekitar 500 ton per hari. Jika dihitung sebulan maka produksinya mencapa 15 ribu ton per bulan. “Sekitar 70 persen produksinya untuk kebutuhan pangsa pasar di Kalimantan Barat,” Kamaruzaman.

Kemudian, ditambahkan Kamaruzaman, berdasarkan KSOP Pontianak data perdagangan antar pulau untuk komoditi minyak goreng sampai Februari 2022 yang didistribusikan ke Kalbar 1.507 ton. Namun ia juga mengakui di lapangan masyarakat masih kesulitan memperoleh minyak goreng curah maupun kemasan. “Data itu harusnya ketersediaan migor aman dengan jumlah produksi dari perusahaan dalam kondisi normal bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng Kalbar,” kata Kamaruzaman.

Kamaruzaman menjelaskan pihaknya sudah melakukan beberapa langkah untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pokok. Termasuk minyak goreng.

Seperti mengintesifkan pemantauan untuk memastikan kebutuhan tercukupi. Kemudian berkoordinasi dengan pemkab/pemkot dan inseksi mendadak ke pasar-pasar tradisional dan modern. “Kami juga melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga bahan pokok, dimana saat ini tiba-tiba melebihi HET dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen,” jelas Kamaruzaman.

Sementara itu Kamaruzaman juga memastikan harga harga kebutuhan pokok masih relatif stabil meskipun ada beberapa yang mengalami kenaikan harga. Seperti gula pasir, dari HET Rp12.500 menjadi Rp14.500. “Untuk harga daging sapi, ayam, dan telur ayam ras, selalu fluktuatif bila menjelang hari besar keagamaan,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan dari sisi produksi kebutuhan minyak goreng bisa tercukupi. “Permasalahan biasa di distribusi,” kata Norsan.

Selain itu dilanjutkannya kelangkaan yang terjadi juga disebabkan kepanikan masyarakat. Kondisi itu membuat masyarakat membeli minyak goreng melebihi kebutuhannya.

“Satu orang bisa beli sampai sepuluh kantong dan ini menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Semestinya membeli sesuai kebutuhan,” kata Norsan.

Ia menjelaskan bahwa akan digelarnya operasi pasar untuk mengantisipasi kelangkaan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak yang menimbun minyak goreng. Penimbunan dilanjutkan Norsan semestinya tidak dilakukan karena minyak goreng harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (mse/iza)