STB Promosikan Edu-Tourism, Hadirkan Unimas di Sarawak Travel Fair

PONTIANAK – Sarawak Tourism Board (STB) mulai mempromosikan wisata edukasi (edu-tourism) kepada masyarakat di luar wilayah Sarawak, Malaysia, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar). Seperti dapat dilihat dari kehadiran Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) pada Sarawak Travel Fair yang digelar di Ayani Mega Mall, 25-27 November 2022.

Director of Sarawak Tourism Board (STB) Barbara Benjamin Atan mengungkapkan, pandemi Covid-19 cukup banyak telah merubah berbagai hal. Sarawak Travel Fair sendiri sejatinya selalu diadakan setiap tahun di Kota Pontianak, namun karena pandemi event tersebut sempat ditiadakan selama dua tahun.

Tahun ini, dalam rangka pemulihan setelah pandemi, selain fokus mempromosikan wisata medis, pihaknya juga mulai menawarkan edu-tourism. Terutama bagi warga di wilayah Pulau Kalimantan.

“Sekarang kami juga coba membuka education tourism (edu-tourism) ya. Kalau untuk wisata biasa, (objek) tetap secara umum kami promosikan, tempat-tempat menarik di Sarawak, baik wisata alam, pertualangan, makanan maupun festival,” ungkapnya.

Agen tur dan travel menurutnya juga tetap mempromosikan objek wisata Sarawak. Bahkan, dalam Sarawak Travel Fair, pihaknya ikut mengajak atau bekerja sama dengan Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar.

“Jadi ada promosi dua pihak. Ini kesempatan untuk ASITA Kalbar bergabung, dan Dinas Pariwisata (Kalbar) juga,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam tiga hari pelaksanaannya, ada sebanyak 16 booth pameran yang meramaikan Sarawak Travel Fair di Lantai 1, Ayani Mega Mall. Mulai dari booth STB sendiri, kemudian Konsulat Malaysia di Pontianak, serta Unimas. Termasuk dari Kalbar ada Dekranasda, dan Disporapar Kalbar, serta ASITA Kalbar.

Lalu beberapa rumah sakit di Sarawak seperti Borneo Medical Centre, KPJ Kuching Specialist Hospital, Normah Medical Specialist Centre, dan Timberland Medical Centre. Ada pula sejumlah tour and travel dan tempat-tempat wisata, yakni Great Leap Tours Travel Sdn Bhd, Innosar Holiday Sdn Bhd, Khaimal Borneo Travel & Tours Sdn Bhd, Al Fateh Worldwide Travel & Tours Sdn Bhd, Pullman Kuching & Pullman Miri Waterfront, Penview Hotel Kuching, dan Damai Beach Resort. (bar)