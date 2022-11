Jokowi Akui Pontianak Bagus Kendalikan Inflasi

PONTIANAK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu agendanya adalah mengunjungi Pasar Kemuning yang terletak di Jalan Prof M Yamin, Selasa (29/11). Di Pasar Kemuning, Jokowi sempat berdialog dengan pedagang untuk menanyakan harga-harga bahan pokok.

Dari informasi yang diperolehnya, beberapa komoditas di antaranya bawang merah, bawang putih dan sejumlah barang lain harganya turun. Ia memuji pengendalian inflasi di Kota Pontianak yang berhasil menekan inflasi di bawah rata-rata nasional.

“Saya tanya tadi Pak Wali Kota, inflasi seperti apa, di Kota Pontianak di bawah nasional, sangat bagus,” ujarnya.

Setiap kunjungannya ke daerah, Presiden Jokowi senantiasa menyempatkan diri berkunjung ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan memberi tambahan modal kepada pedagang.

“Yang paling penting mengecek harga, inflasi seperti apa, ada kenaikan barang dan jasa atau tidak,” tuturnya.

Jokowi menyebut pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi supaya turun. Sebab inflasi dan kenaikan harga barang dan jasa menjadi momok bagi semua negara. Pontianak menjadi salah satu kota yang dinilainya berhasil mengendalikan inflasi.

“(Harga) komoditas bagus dan stabil, malah ada yang turun seperti bawang merah dan bawang putih,” sebutnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan, Kota Pontianak melalui TPID Kota Pontianak telah berhasil mengendalikan inflasi. Bahkan pada bulan ini, kenaikan inflasi tercatat 0,07 persen. Artinya, meskipun naik tetapi masih terbilang rendah sekali.

“Secara total, dari tahun ke tahun angka inflasi itu turun. Mudah-mudahan bisa terus di bawah lima persen,” ungkapnya.

Hal itu, lanjut Edi, juga dibuktikan Presiden Jokowi secara langsung saat kunjungan di Pasar Kemuning. Informasi yang didapat dari para pedagang, sejumlah harga kebutuhan pokok masih cukup stabil. Bawang putih harganya Rp28 ribu per kilogram, cabai Rp30 ribu per kilogram, dan ayam potong Rp25 ribu per kilogram.

“Artinya semua harga masih rendah bahkan beberapa mengalami penurunan. Mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan lagi,” harapnya.

Dijelaskannya, dalam kunjungan ke Pasar Kemuning, Presiden sangat mengapresiasi terutama saat melihat harga kebutuhan pokok, karena Presiden sangat konsen dengan inflasi. Presiden Jokowi juga menanyakan soal pengendalian inflasi kepadanya. Edi menjawab bahwa setiap hari dirinya memonitor harga kebutuhan pokok melalui Pontive Center yang menyediakan data terkini harga kebutuhan pokok di pasaran.

Selain itu, ia pun memantau data dari beberapa daerah penyuplai bawang merah, misalnya Brebes. Pihaknya akan berkoordinasi ke pemerintah pusat jika terjadi kenaikan harga di Pontianak.

“Kita terus pantau dan kita lihat terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Lalu, cuaca juga memengaruhi terutama suplai sayur-sayuran yang bisa berdampak terhadap inflasi,” pungkasnya. (iza/r)