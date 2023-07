Harga BBM Non-Subsidi Naik Bulan Ini

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak non-subsidi di seluruh Indonesia. Secara resmi per 1 Juli 2023, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex naik.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga BBM Pertamax Turbo tercatat naik menjadi Rp 14.000 dari sebelumnya Rp 13.600 per liPeter. Harga tersebut berlaku diantaranya untuk wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Bahkan kenaikan juga berlaku di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam harga Pertamax Turbo menjadi Rp 13.300 dari sebelumnya Rp 12.900 per liter. Tak hanya Pertamax Turbo, harga BBM Pertamina jenis Dexlite dan Pertamina Dex juga tercatat naik.

Harga Dexlite di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT tercatat sebesar Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.650 per liter. Di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam tercatat naik menjadi Rp 12.400 dari sebelumnya Rp 12.000 per liter.

Kemudian, Pertamina Dex di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam tercatat naik menjadi Rp 12.800 dari sebelumnya Rp 12.600 per liter. Sementara di wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT Pertamax Dex dibanderol Rp 13.550 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter.

“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” tulis Pertamina dalam situs resminya, Jumat (30/6). Meski begitu, Pertamina memastikan BBM bersubsidi dan Pertamax masih di harga tetap. Mulai dari Pertalite yang dibanderol Rp 10.000 per liter, Bio Solar Rp 6.800 per liter, dan Pertamax Rp 12.500. (JPC)