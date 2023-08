bank bjb Manjakan Pengguna DIGI dan DigiCash di Now Playing Festival 2023

CIREBON – Now Playing Festival 2023 sukses digelar di area parkir zona B grage Mall Cirebon, Minggu, 30 Juni 2023. Musisi-musisi ternama seperti Noah, The Rain, Hura Hura Club, dan Anggi Marito berhasil menghipnotis para pengunjung untuk ikut bernyanyi bersama.

bank bjb turut membagikan tiket VIP bagi nasabah baru dan nasabah existing yang mengikuti promo khusus Now Playing Festival Cirebon 2023. Tiket VIP diberikan kepada nasabah yang menlgikuti program tabungan bjb Siap atau bjb Tandamata Berjangka.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, dukungan terhadap Now Playing Festival Cirebon 2023 merupakan wujud konsistensi bank bjb untuk terus berperan aktif dalam mendorong perkembangan industri hiburan.

“Dukungan ini membantu menghidupkan acara-acara hiburan sekaligus mendukung para seniman dan pelaku industri hiburan untuk berkembang dan berinovasi,” ujar Widi.

Pengunjung yang membeli tiket secara langsung di lokasi (on the spot) menggunakan DIGI atau DigiCash by bank bjb bisa langsung memperoleh potongan harga sebesar Rp35.000.

Selama acara berlangsung, bank bjb juga menyediakan beragam promo bagi pengguna DIGI dan DigiCash. Pengunjung yang melakukan transaksi minimal Rp50.000 menggunakan DIGI atau DigiCash by bank bjb di tenant F&B, bisa langsung mendapatkan diskon Rp10.000.

Selain itu, hanya dengan berdonasi sebesar minimal Rp13.373 menggunakan DIGI dan DigiCash by bank bjb, pengunjung bisa menikmati fasilitas charging station selama 60 menit. Dengan nilai donasi yang sama, pengunjung juga bisa mendapatkan jas hujan dan kipas.

“Kedua promo ini bisa didapatkan di booth bank bjb selama acara berlangsung,” ujar Widi.

Ningrum (28), pengunjung asal Kuningan, mengatakan, Now Playing Festival Cirebon 2023 menjadi pengalaman tak terlupakan karena ia bisa melihat langsung band favoritnya di atas panggung. Tiket VIP dari bank bjb membuat ia bisa menikmati para penampil dari dekat.

“Semoga event-event seperti ini bisa lebih banyak diadakan lagi di daerah-daerah,” ungkapnya.

Keseruan yang sama disampaikan Agung (31). Warga Cirebon ini mengaku sudah lama menantikan Now Playing Festival untuk menyambangi Cirebon. Dia memperoleh banyak diskon dan kemudahan karena menggunakan DIGI by bank bjb selama event berlangsung.

“Saya beli tiket dadakan di lokasi, ternyata dapat diskon karena pakai DIGI by bank bjb. Di sini juga banyak merchant yang memberikan diskon jika pakai DIGI, lumayan beli makan dan minum jadi bisa hemat,” kata Agung. (*)