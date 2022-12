Perwira Paspampres Ditahan di Jakarta

JAKARTA – Proses hukum terhadap pelaku pemerkosaan personel Divisi Infanteri 3/Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) berinisial GER masih berjalan. Mayor Infanteri BF yang berdinas di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kini sudah berada dalam tahanan milik Kodam Jaya/Jayakarta. Atas perbuatannya, yang bersangkutan terancam hukuman pidana dan pemecatan dari kedinasan sebagai personel TNI.

Sesuai dengan arahan panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) Letjen TNI Chandra W. Sukotjo menyampaikan bahwa penanganan kasus yang terjadi pada pertengahan bulan lalu itu masih dijalankan oleh tim dari dua instansi di level pusat dan daerah.

”Masih ditangani oleh Pomdam IX/Udayana bekerja sama dengan Puspom TNI,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta.

Jenderal bintang tiga TNI AD itu menyebutkan, Mayor Infanteri BF ditahan sebagai tersangka. Dia dititipkan oleh penyidik kepada Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya/Jayakarta.

”Tersangka ditahan di fasilitas tahanan militer Pomdam Jaya,” imbuh Chandra. Tak hanya memproses pelaku, TNI AD juga memberi perhatian kepada korban. ”Pasti kami urus korban,” ungkap Panglima Kostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak.

Komitmen menindak personel TNI yang melanggar aturan dipastikan bakal diperkuat oleh Laksamana TNI Yudo Margono yang bakal menggantikan Jenderal Andika sebagai panglima TNI. Dia tegas menyatakan bahwa pelanggaran hukum harus diproses hukum.

”Kalau (pelanggaran hukum) pidana ya pasti akan dibawa ke ranah pengadilan militer,” jelas pejabat yang telah melalui fit and proper test di Komisi I DPR akhir pekan lalu tersebut.

Terpisah, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengapresiasi komitmen TNI untuk menindak tegas pelaku pemerkosaan di institusi militer tanah air. Namun pihaknya berharap, sikap institusi tidak hanya tegas di awal, melainkan juga bisa terus dikawal. Pengawalan isu, lanjut Andy, dibutuhkan untuk memastikan tidak terjadi impunitas atau pembebasan hukum terhadap pelaku.

“Upaya memutus impunitas perlu dilakukan melalui proses hukum terhadap pelaku,” ujarnya kemarin.

Komnas Perempuan juga berharap, agar seluruh proses persidangan dalam kasus tersebut bisa mengikuti tata acara hukum pidana yang telah diatur di dalam UU TPKS. Sebab dalam produk hukum yang baru, korban relatif lebih terlindungi.

“Sehingga hak-hak korban juga dapat terpenuhi dengan baik,” kata kata Andy.

Komnas Perempuan berharap, meski pelaku berstatus prajurit TNI, UU TPKS bisa diterapkan dalam peradilan militer.

Lebih lanjut lagi, Komnas Perempuan juga mengusulkan agar Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilakukan revisi. Hal itu untuk memastikan tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI di luar kapasitasnya bisa diadili melalui peradilan sipil.

“Ini juga bagian tidak terpisahkan dari agenda reformasi sektor keamanan,” kata Andy. Terakhir, dia juga mendesak TNI untuk melakukan kajian untuk memastikan peristiwa serupa tidak lagi terjadi.

Peneliti senior Imparsial Al Araf berharap Yudo dapat mengubah orientasi pertahanan dari inward looking menjadi outward looking. Dengan begitu, TNI tak sekedar fokus menghadapi berbagai ancaman eksternal. Tapi juga fokus membangun kekuatan maritim security.

”Upaya memaksimalkan kogabwilhan harus diikuti dengan membangun skala prioritas di kekuatan laut dan udara,” ujarnya.

Soal netralitas TNI, Al Araf meminta Yudo untuk memastikan agar jajaran TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Bukan hanya sekadar wacana, upaya melindungi netralitas TNI itu harus diwujudkan dengan langkah konkret menjauhkan TNI dari kegiatan politik praktis.

”Karena jelas dalam proses pemilu, tolak-tarik TNI untuk kepentingan politik selalu ada,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting, sambung Al Araf, Yudo juga harus melakukan evaluasi terhadap anggota-anggota TNI yang menduduki jabatan sipil. Dimana praktik itu jelas melanggar UU TNI.

”Beberapa data, termasuk Ombudsman terjadi pelanggaran terkait penempatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil,” terangnya. (far/syn/tyo)