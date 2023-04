Direktur bank bjb Raih Penghargaan Best CEO 2023 dari The Iconomics

BANDUNG – Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyabet predikat Best CEO 2023 in KBMI 2 kategori Employees’ Choice. Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh The Iconomics pada Kamis 6 April 2023 di LPP RRI, Jakarta Pusat.

Untuk predikat Best CEO di kategori tersebut, Yuddy Renaldi telah berhasil meraihnya selama empat tahun berturut-turut, yakni sejak 2020 hingga 2023. Penghargaan diberikan kepada CEO yang dinilai cakap dalam memimpin perusahaan di situasi umum maupun khusus, seperti krisis pandemi.

Penilaian dilakukan oleh The Iconomics bekerjasama dengan Axia Research melalui survei kuesioner online terhadap ribuan staf diberbagai industri dan kategori. Terdapat lebih dari 200 CEO dari berbagai kategori industri yang disurvei.

Responden yang terlibat diminta untuk melakukan penilaian terhadap CEO institusinya, dan diperkenankan melakukan penilaian terhadap CEO institusi lain dalam kategori industri sejenis. Empat parameter yang dinilai adalah popularity, competency, crisis leadership, dan personality.

Hasilnya menunjukan bahwa Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola berbagai sumber daya perusahaan dan mengatasi berbagai tantangan situasi yang ada. Yuddy dinilai mampu menunjukan agility, creativity dan endurance yang dibutuhkan oleh institusi.

Menanggapi hal ini, Yuddy menghaturkan rasa terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan oleh The Iconomics. Dia mengatakan, predikat tersebut tak akan berhasil diraih tanpa kerja keras seluruh insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaiknya untuk masyarakat.

“Terimakasih untuk The Iconomics atas penghargaan yang diberikan. Hal ini menjadi cerminan komitmen tinggi seruh insan bank bjb dalam berinovasi di setiap situasi untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah,” ungkap Yuddy. (*/r)