Bank Kalbar Sabet Tiga Penghargaan di Ajang Top GRC Awards 2022

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atau lebih dikenal Bank Kalbar meraih penghargaan Top Governance, Risk dan Compliance (GRC) Award 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Bisnis terkemuka dan independen di Hotel Raffles Jakarta (28/9).

Tak tanggung-tanggung, meski baru pertama kali mengikuti ajang penjurian ini, Bank Kalbar langsung sabet tiga gelar sekaligus untuk Tata Kelola (GCG), Manajemen Risiko (MR) dan Kepatuhan (Compliance) diajang ini.

Ketiga penghargaan tersebut adalah TOP GRC Awards 2022 kategori Bintang 4, The Most Committed GRC Leader 2022 dan The High Performing Board of Commissioner on GRC 2022.

Adapun TOP GRC Awards adalah kegiatan tentang GRC sekaligus ajang apresiasi kepada perusahaan yang berkinerja baik dan telah menerapkan GRC dengan baik dalam pengelolaan bisnisnya.

Kegiatan TOP GRC Awards diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerjasama dengan berbagai pihak. Penilaian dilakukan secara obyektif dan independen oleh para tim penilai dan dewan juri yang berasal dari berbagai lembaga dan instansi yg independen. Tahun ini, setidaknya ada 900 perusahaan di Indonesia yang menjalani tahapan penilaian dan wawancara penjurian.

Namun berdasarkan penilaian dewan juri, Bank Kalbar adalah salah satu perusahaan yang dinilai telah memiliki kelengkapan sistem dan infrastruktur GRC yang baik dan berhasil dalam hal implementasi GCG (Good Corporate Governance), Risk Management dan Compliance Management untuk mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan, terutama di masa pandemi COVID 19.

Direktur Utama Bank Kalbar H. Rokidi, S.E., M.M. mengucap syukur atas penghargaan yang telah diraih.

“Alhamdulillah Bank Kalbar meraih empat bintang untuk TOP GRC Awards 2022, yang artinya perusahaan berada di tingkat yang sangat baik dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, Compliance Management yang didukung dengan layanan berbasis Teknologi Informasi atau Digital Banking” ujarnya.

Rokidi menambahkan selain mendapatkan TOP GRC Award 2022 dengan empat bintang, ia juga mendapatkan penghargaan The Most Committed GRC Leader 2022.

“Selain itu saya juga dinobatkan sebagai The Most Committed GRC Leader 2022, dimana penghargaan ini diberikan kepada para business leader atau presiden direktur/pimpinan tertinggi di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di perusahaan” ucapnya

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder, shareholder dan seluruh pihak yang telah mendukung Bank Kalbar.

“Ini tentunya ini tidak terlepas dari peran pemegang saham dan semua pihak, oleh karena itu kami atas nama jajaran manajemen mengucapkan terimakasih atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan pemegang saham dalam hal ini Bapak Gubernur, Bupati dan walikota se-Kalbar kemudian DPRD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota se-Kalbar.

Dan terima kasih kepada jajaran manajemen Bank Kalbar, karyawan, karyawati yang telah bekerja keras. dan tentunya seluruh masyarakat serta tentunya Nasabah setia Bank Kalbar yang selama ini telah mendukung hingga meraih prestasi ini,” tuturnya.

Komisaris Utama Bank Kalbar, Irjen Pol. (P) Drs. Didi Haryono, S.H. M.H mengucap syukur atas penghargaan ini.

“Perolehan Award ini berkat karunia dan berkah Allah SWT serta menjadi suatu tolak ukur bahwa pengelolaan Bank Kalbar telah dilakukan berdasarkan prinsip prinsip tata kelola yang memadai melalui pengukuran risiko yang baik dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Didi menambahkan, penghargaan atas prestasi yang diraih ini diharapkan menjadi pemicu motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing Bank Kalbar di era perbankan yang semakin digital di masa kini dan masa mendatang. Namun tentu saja dengan tetap mengedepankan prudential banking. (sti/ser)