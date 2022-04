Mahasiswa Siap Kepung Istana Negara

JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Senin (11/4) hari ini. Demo ini berkaitan dengan penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia dan penundaan pemilu 2024.

“Iya, jadi (demo 11 April 2022),” kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, Minggu (10/4/2022).

Meski, lanjut dia, sampai saat ini akun sosial media baik Instagram maupun Whatsapp milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin HSN DM masih diretas. “Iya (diretas), sampai saat ini (Instagram) juga WA-nya belum bisa kembali,” kata Lutfhi.

Mengenai hal ini, Ketua Bidang Keuangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan bahwa aksi tersebut adalah hal yang wajar, sebab Indonesia merupakan negara demokrasi. Ini juga merupakan bukti bahwa masyarakat kurang puas melihat kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Namanya negara demokrasi, orang mau demo sah-sah aja, itu kan bagian dari mengekspresikan, yang penting kan bisa berlangsung secara baik,” kata Anggawira ketika dihubungi, Minggu (10/4).

Ia mengharapkan aksi demonstrasi besok dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga perlu disikapi oleh pemerintah untuk dapat memperbaiki kinerja ke depannya yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Ini juga bagian daripada mekanisme pengawasan masyarakat. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bisa jadi entry point Pak Jokowi untuk me-review kebijakan dan anak buahnya,” tutur dia.

Diakui olehnya, pemerintah saat ini dalam situasi sulit untuk menjaga semua berjalan sesuai rencana. Mengingat bahwa ada pandemi Covid-19 disusul konflik Rusia-Ukraina yang membuat sejumlah dampak, khususnya kenaikan harga minyak dunia. “Memang situasi yang sangat berat, menghadapi Pemilu 2024, transisi juga kepala daerah. Bagi saya yang penting punya target-target yang clear aja, lalu memang mengatasi persoalan ini harus lihat dari hulu ke hilir, out of the box,” tandas dia.

Selain BEM Seluruh Indonesi, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus juga akan menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah, yaitu menolak kenaikan harga BBM dan LPG, menolak kenaikan harga bahan pokok dan menolak kenaikan PPN. Salah satu organisasi yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan kenaikan PPN menambah beban ekonomi masyarakat yang tertekan dan terpuruk selama ini akibat pandemi Covid-19. “Pertama adalah soal kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang naik dari harga Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter,” terang dia kepada wartawan, Minggu (10/4).

Kenaikan ini menimbulkan disparitas harga yang tinggi antara Pertamax dan Pertalite yang berpotensi memicu migrasi konsumsi bahan bakar. “Jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan kelangkaan Pertalite dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran,” sambungnya.

Selain itu, Kelompok Cipayung Plus menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Harga bahan pokok naik, terutama minyak goreng yang sejak akhir 2021 sampai saat ini selalu berada di harga Rp 20.000-an.

“Bahkan pernah terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Harga bahan pokok yang tinggi ini menambah beban ekonomi masyarakat,” ujar dia.

Penolakan juga terjadi kepada kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang diberlakukan oleh pemerintah pada 1 April 2022. Menurutnya, kenaikan PPN ini akan menyebabkan beberapa harga barang dan jasa naik.

“Khususnya barang dan jasa yang terkena PPN seperti minyak goreng kemasan, mie instan, pulsa dan paket data, dan lain sebagainya. Kenaikan PPN ini akan menambahkan beban ekonomi masyarakat dan menekan daya beli masyarakat, karena PPN dikenakan langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.

“Kenaikan harga BBM, bahan kebutuhan pokok dan PPN secara akumulatif akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, memengaruhi daya beli masyarakat, dan berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi,” pungkas Raihan.

Sebagai informasi, Kelompok Cipayung Plus terdiri dari PB HMI, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), dan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI). Kemudian, Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).

Lalu, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII). Terakhir, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). Polda Metro Jaya telah mempersiapkan pengamanan untuk mengawal unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta pada Senin (11/4).

“Pokoknya PMJ siap mengamankan. Kami akan mengerahkan kekuatan sebanding dengan yang melakukan kegiatan,” kata kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Minggu.

Zulpan tidak merinci jumlah personel yang dikerahkan dalam unjuk rasa tersebut. Namun dia menegaskan bahwa Kepolisian siap mengamankan kegiatan tersebut.

“Saya enggak mau sampaikan, pokoknya Polda Metro Jaya siap,” ujarnya.

Zulpan juga mengimbau para mahasiswa untuk melaksanakan unjuk rasa dengan tertib dan tidak bertindak anarkis dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

“Ini kan bulan Ramadhan kami mengimbau agar semua yang melakukan kegiatan juga menghormati masyarakat lain yang melakukan aktivitas seperti biasa di bulan Ramadhan agar tidak ternodai oleh kegiatan yang bertentangan dengan nilai agama,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk bertemu langsung dengan mahasiswa yang akan menggelar demonstrasi di Istana Negara Jakarta, Senin (11/4) besok. Menurut Luqman, hal ini penting agar perwakilan mahasiswa bisa berdialog langsung dengan Presiden Jokowi yang sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

“Akan lebih bagus jika Presiden Jokowi meluangkan waktu untuk berdialog dengan mahasiswa sehingga tuntutan mahasiswa dapat langsung didialogkan dengan presiden,” kata Luqman kepada wartawan, Minggu (10/4).

Luqman yakin aksi mahasiswa 11 April merupakan salah satu wujud nyata dari posisi mahasiswa sebagai kekuatan moral dan agen perubahan. Menurut dia, situasi rakyat dan bangsa yang mengalami berbagai kesulitan seperti sekarang inilah yang memanggil nurani dan keberpihakan mahasiswa, untuk turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan rakyat.

“Sejumlah tuntutan yang akan diusung mahasiswa dalam massa aksi besok adalah masalah yang berkaitan dengan penegakan konstitusi dan penderitaan rakyat yang perlu diingatkan kepada pemegang otoritas negara,” ucap Luqman.

Menurut Luqman, tuntutan mahasiswa tersebut memperlihatkan kemurnian massa aksi mahasiswa sebagai gerakan moral dan agen perubahan. Dia menegaskan, aksi mahasiswa tersebut sama sekali tidak ada tuntutan politik untuk menurunkan Presiden Jokowi.

“Saya percaya mahasiswa pasti sudah punya cara untuk antisipasi penyusupan. Nanti akan terlihat jelas di lapangan, mana massi aksi mahasiswa dan mana penyusup yang akan mengacaukan massa aksi mahasiswa,” tegas Luqman.

ebih lanjut, Luqman meyakini aksi mahasiswa berjalan tertib dan jauh dari tindakan-tindakan anarkis. Karena itu, Luqman berharap polisi pada saat menjaga massa aksi mahasiswa 11 April tidak menggunakan pendekatan represif.

“Jika polisi atau aparatur negara lainnya memakai represi dan kekerasan dalam merespon massa aksi mahasiswa 11 April besok, saya khawatir justru akan membuat gelombang protes makin besar dengan meluasnya solidaritas rakyat untuk mendukung massa aksi mahasiswa,” ujar Luqman menandaskan.

Sebagaimana diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022 besok. Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan tiga periode.

Baru-baru ini Presiden Jokowi juga melarang para menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk memiliki sensitifitas tinggi terhadap kesulitan yang tengah terjadi. Men

Menurut dia, para menteri juga harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut. (jp/ant)