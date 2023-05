bank bjb Raih Predikat Top BUMD 2023 dari Infobank

YOGYAKARTA – Tahun 2023, bank bjb terus menoreh prestasi. Kali ini, bank bjb meraih predikat Top BUMD 2023 dan Golden Award atas pencapaian 5 tahun berturut meraih penghargaan dari majalah Infobank.

Penghargaan tersebut diberikan pada acara Infobank Top BUMD Recognition 2023. Acara diselenggarakan pada Kamis 11 Mei 2023 di hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Penghargaan diterima oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Pada kesempatan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Emil meraih penghargaan sebagai The Best Governor 2023 in Supporting GCG and Professionalism for BPD.

Acara Infobank Top BUMD Recognition 2023 tersebut terselenggara melalui kerjasama dengan Asosiasi Bank Pembagunan Daerah (ASBANDA) dan Perhimpunan BPR Milik Pemda (PERBAMIDA). Total terdapat 16 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 40 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik pemerintah daerah yang mendapat penghargaan Infobank Top BUMD Recognition 2023.

Selain seremoni pemberian penghargaan, acara tersebut juga menghadirkan forum literasi dan inklusi keuangan dengan mengusung tema Visi BUMD Sebagai Agen Pembangunan Daerah yang Profesional : Tantangan Pemenuhan Permodalan BUMD Keuangan.

Forum tersebut di antaranya membahas peran vital BUMD dan pentingnya dukungan pada BUMD sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Juga dibahas urgensi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang sesuai dengan visi pemerintah dan otoritas sektor jasa keuangan dalam memperkuat struktur permodalan ekosistem keuangan BPD.

Acara turut dihadiri oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubawana X, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selain kepala daerah, acara dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari, Ketua Umum Asbanda Supriyatno dan Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menghaturkan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan. Predikat Top BUMD 2023 yang diraih bank bjb merupakan salah satu wujud konsistensi seluruh insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

“Kami juga berharap forum ini dapat memperkuat sinergi BPD, BPR dan pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan ekonomi,” ungkap Yuddy. (*/r)