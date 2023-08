IHSG Diprediksi Menguat, Inflasi Amerika Serikat Tumbuh Di Bawah Proyeksi

JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) nampaknya masih akan melanjutkan tren penguatan. Meski inflasi Amerika Serikat (AS) meningkat, tapi lebih rendah dari proyeksi pasar. Hal itu membuat The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan menahan suku bunga acuan pada pertemuan September mendatang.

“IHSG berpeluang menguat dengan support di level 6.833 sampai 6.783 dan resistance di 6.925 hingga 6.966,” ucap analis pasar modal Hans Kwee kepada Jawa Pos, kemarin (13/8).

Biro Statistik Ketenagakerjaan AS mencatatkan, inflasi Juli sebesar 3,2 persen year-on-year (YoY). Naik dari bulan sebelumnya sebesar 3 persen YoY. Kenaikan kali pertama dalam 12 bulan berturut-turut yang mencatatkan penurunan. Meskipun demikian, angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi 3,3 persen YoY.

Level inflasi saat ini masih lebih tinggi dari target The Fed, 2 persen. Sehingga masih sangat mungkin, Fed rate akan terkerek 25 basis poin (bps) lebih lanjut tahun ini.

“Jika bank sentral AS itu memilih untuk tidak menaikkan suku bunga lagi, pemotongan tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena inflasi di atas target tetap melekat dalam perekonomian AS,” jelas dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti itu.

Europe Central Bank (ECB), lanjut Hans, kemungkinan mengikuti langkah The Fed menahan suku bunga acuan pada pertemuan September. Hanya saja, masih berpotensi kenaikan lebih lanjut di akhir 2023.

“Trader umumnya mengharapkan The Fed menahan diri dari pengetatan kondisi kredit untuk sisa tahun ini,” imbuhnya.

Dari dalam negeri, pelaku pasar saham masih menunggu rilis data penjualan ritel dan neraca perdagangan Indonesia. Sejumlah analis memperkirakan surplus neraca dagang turun. Dari USD 3,46 miliar menjadi USD 2,53 miliar.

Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan, perdagangan selama periode 7-11 Agustus 2023 ditutup bervariasi. Peningkatan rata-rata nilai transaksi harian tumbuh 5,28 persen menjadi Rp 12,245 triliun dari pekan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar juga meningkat 0,90 persen week-to-week (WtW). Dari Rp 9.967 triliun menjadi Rp 10.056 triliun. IHSG naik tipis 0,4 persen WtW di level 6.879,979.

Investor asing pada perdagangan Jumat (11/8) mencatatkan nilai jual bersih Rp 278,80 miliar. Sepanjang 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih Rp 7,039 triliun.

“Sampai 11 Agustus tercatat 63 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp 49,2 Triliun. Hingga saat ini, terdapat 27 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” pungkasnya. (han/dio)