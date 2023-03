Wisel Luncurkan Traktor John Deere 5075E, Jawab Kebutuhan Perusahaan Sawit

PONTIANAK- PT Wahana Inti Selaras (WISEL) meluncurkan jenis traktor John Deere terbaru, yaitu John Deere 5075E, yang dibalutkan dengan acara Costumer Gathering, di Qubu Resort Kubu Raya, Kamis 16 Maret 2023.

Seperti diketahui bahwa Traktor Four wheel drive (penggerak 4 roda) ini memiliki working horse power sebesar 75HP sehingga sangat handal memenuhi aplikasi heavy duty dalam berbagai aktivitas penanganan pengolahan lahan, transportasi hasil perkebunan, dan perawatan tanaman.

Traktor John Deere 5075E ini memiliki teknologi unggul yang tepat berupa high backup torque sehingga tangguh dalam menaklukkan medan kerja yang menantang seperti medan menanjak terjal yang lazim ditemui pada perkebunan kelapa sawit seantero nusantara termasuk Kalimantan Barat (KalBar) khususnya.

Chief Operating Officer, Adept mengatakan bahwa Provinsi Kalbar merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki industry perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dan telah menjelma menjadi komoditas ekspor andalan yang memberikan berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan devisa negara sektor non migas.

“Provinsi Kalbar ini menjadi pilihan utama, dan menjadi yang spesial bagi kami (PT Wahana Inti Selaras), dalam meluncurkan suatu produk yang terbaru kali ini. Bahkan sebelum pandemi kami juga pernah meluncurkan produk yang sangat diterima oleh perusahan di Kalbar,”ungkapnya.

Sejauh ini, untuk di Provinsi Kalimantan Barat, WISEL memiliki kantor Cabang di Kota Pontianak didukung 2 (dua) kantor perwakilan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang.

Hadirnya kantor cabang PT Wahana Inti Selaras (WISEL) di Provinsi Kalbar ini, menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan bagi kostumer yang ada di seluruh wilayah di Kalbar.

“Dengan demikian, bisnis di tiga area tersebut yang khususnya bergerak di kepala sawit ini dapat melayani konsumen di cabang terdekat,”ucapnya.

Dengan seluruh potensi yang WISEL miliki, ia yakin mampu memberikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara menyediakan produk yang tepat dan handal, didukung ketersediaan suku cadang dan layanan service yang terbaik.

WISEL sendiri memiliki komitmen untuk menyediakan produk dan layanan purna jual terbaik serta terus menerus mengembangkan kompetensi SDM. Sehingga seluruh pelanggan mampu mendapatkan produktivitas maksimal atas setiap traktor John Deere yang dimilikinya.

“Perusahaan kami bertujuan untuk menyediakan solusi total untuk mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi dan kemitraan jangka panjang dengan seluruh pelanggan,”ujarnya.

Lebih lanjut, dikatakannya WISEL memberikan layanan purna jual berkelas internasional yang dapat memaksimalkan kinerja unit pelanggan dari Wisel.

Bahkan di tahun 2022 yang lalu, John Deere & Co menganugerahi predikat Best After Sales Service untuk WISEL. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan internasional atas totalitas dan kapabilitas layanan service & suku cadang di WISEL.

Pada saat ini, WISEL telah memiliki jaringan penjualan dan servis yang luas, teknisi terlatih bersertifikasi internasional dengan dukungan jaringan part online system nasional.

“Seluruhnya kami siapkan untuk memberikan layanan yang terintergrasi untuk mencapai tingkat ketersediaan dan produktifitas yang optimal sehingga akhirnya memaksimalkan keuntungan pelanggan,”ungkapnya.

Saat ini, WISEL sudah memiliki lebih dari 3500 jenis suku cadang, pelumas dan komponen orisinil John Deere yang tersedia di 18 kantor cabang kami di seluruh Indonesia.

Selain John Deere, WISEL juga menjadi agen tunggal dari John Deere Industrial & Marine Engine, HIAB Material Handler yang di industry sawit kondang dengan Jet Grabber-nya, BANDIT Wood Chipper, hingga Morooka Rubber Track Carrier.

Seluruh pelanggan WISEL juga mendapat kemudahan melalui berbagai jenis kontrak service seperti Full Maintenance Contract (FMC), Preventive Maintenance Agreement, Technician Service Agreement, Parts Supply Agreement yang dapat menyesuaikan berbagai tipe kebutuhan pelanggan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait Traktor John Deere 5075E yang baru saja dilaunching di Pontiansk ini, memiliki fitur yang memungkinkannya menangani beban kerja sehari-hari seperti membajak, menyemprotkan pupuk , hingga pestisida, mengangkut hasil panen kebun, dan dengan mudah melakukan manuver di medan berbukit yang menantang.

Traktor John Deere memiliki transmisi Dry Clutch 9×3 yang ideal, lalu memiliki mesin John Deere 3029 berkapasitas 2.9 Liter yang telah puluhan tahun wara-wiri mentenagai berbagai tipe traktor John Deere di Indonesia.

Pompa hidrauliknya memiliki kapasitas laju aliran hidraulik sebesar 50 liter/ menit dengan kapasitas angkat di Three Point Link (3PL) mencapai 1.800 kg serta cadangan daya torsi (backup torque) mencapai 22% sehingga mudah saja saat menaklukkan medan kerja yang sulit dan menantang.

Sebagai informasi bahwa WISEL sendiri merupakan bagian dari Indomobil Group yang telah dikenal sebagai distributor dan manufaktur berbagai merek automotive ternama di Indonesia.

Melalui anak-anak perusahaannya, WISEL merupakan distributor dan dealer dari beragam merk alat berat ternama kelas dunia seperti Volvo Trucks, Volvo CE, Renault Trucks, Kalmar Port Equipment, Manitou Material Handler. (azk)