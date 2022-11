Jokowi: Kita Harus Hentikan Perang, Dorong Langkah Kongkret Pulihkan Dunia

BADUNG – Kesan diplomasi kaku pupus dalam gala dinner kepala negara G20, tadi malam (15/11). Momen makan malam itu memang menjadi agenda para kepala negara. Kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) menjadi pilihan. Presiden Joko Widodo sendiri yang menjatuhkan pilihan pada lokasi makan malam di taman budaya. Faktor keunikan dan karakter yang kuat dari kawasan wisata itu menjadi alasan.

Di area itu, menjulang kokoh patung Garuda Wisnu Kencana setinggi lebih dari 120 meter. Patung itu menjadi ikon peradaban yang tak lekang usia. Patung berbahan logam tembaga, baja, dan kuningan itu menggambarkan Dewa Hindu Wisnu yang berada di atas tunggangannya, burung Garuda.

Jokowi dan ibu negara Iriana Jokowi menjamu langsung makan malam para pemimpin G20 dan organisasi internasional. Berbagai atraksi dan penampilan budaya disuguhkan secara meriah. Jokowi mengenakan busana khas Bali berwana hitam keunguan. Lengkap bersama ikat kepala udeng dengan warna senada.

‘’Para pemimpin negara-negara G20, undangan, organisasi internasional, hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya di Garuda Wisnu Kencana,’’ ucap Presiden memulai jamuan santap malam.

Jokowi menjelaskan, patung GWK melambangkan cinta, tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian. ‘’Dalam mitologi Bali, patung ini menggambarkan cinta, tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian. Ini adalah tugas kita terhadap dunia dan kemanusiaan,’’ jelasnya.

Mengakhiri sambutannya, Jokowi mempersilakan para tamu undangan untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan. ‘’Silakan menikmati hidangan yang telah kami siapkan untuk Anda. Saya harap tidak terlalu pedas untuk Yang Mulia,’’ tutupnya.

Acara makan malam kemarin dikemas secara spektakuler. Salah satu tokoh kunci di balik meriahnya atraksi itu yakni Wishnutama. Hal itu sempat diutarakan Menkeu Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagrammnya.

‘’Sebuah rancangan acara yang luar biasa membuat bangga jadi orang Indonesia. Saya merinding menyaksikan gladi resik keindahan budaya dan kesenian Indonesia,’’ jelas Ani. Tangan dingin Wishnutama juga berhasil meramu pembukaan ASEAN Games 2018 lalu menjadi penuh kejutan.

Pada sesi tersebut, tampak para kepala negara ikut menikmati pertunjukan. Xi Jinping, Emanuel Macron, Narendra Modi, Justin Trudeau, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dan masih banyak lainnya. Namun, Joe Biden tak menghadiri momen itu.

Semua delegasi yang hadir kompak mengenakan batik dalam jamuan makan malam. PM Jepang Fumio Kishida mengenakan batik berwarna hijau. Ada pula mantan presiden SBY yang duduk satu meja dengan Megawati. Sebelum menikmati jamuan makan yang semarak, sejak pagi hingga sore kemarin, para pemimpin negara melakukan rentetan KTT.

Sebelum menghadiri jamuan makan malam, sejak pagi hingga sore, para kepala negara itu melakukan rentetan pertemuan KTT. G20 tidak boleh gagal. Pesan itulah yang salah satunya ditekankan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka KTT G20 di The Apurva Kempinski, kemarin (15/11). Jokowi mendorong KTT G20 menghasilkan langkah kongkret dalam upaya pemulihan dunia.

‘’Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan? Atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal,’’ ujarnya.

Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia disebutnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Namun, lanjut Jokowi, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika semua delegasi berkomitmen dan bekerja keras serta menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi dunia. ‘’Saya sangat paham, perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama di ruangan ini,’’ imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menggarisbawahi mengenai berbagai tantangan global. Mulai dari pandemi COVID-19, perang, hingga krisis pangan, energi, dan keuangan. Dampak dari krisis tersebut sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. “Kita harus hentikan perang,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti masalah pupuk yang menurutnya jangan sampai disepelekan. “Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram,” ujarnya.

Presiden menambahkan, tingginya harga pangan saat ini dapat semakin buruk dan dapat memicu tidak adanya pasokan pangan. ‘’Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia, 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius,’’ imbuhnya.

Presiden pun berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Presiden menyampaikan, di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi.

‘’Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger,’’ katanya.

Makan Siang

Di sela pertemuan, para pemimpin itu juga menyempatkan makan siang. Mereka menikmati santap siang di Bamboo Dome, Apurva Kempinski, Nusa Dua.

Berbagai menu disajikan, termasuk menu untuk vegetarian. Bagi yang non vegetarian menu pembuka disajikan selada udang Bangka, cumi bumbu rujak, dan sate pusut Mandalika.

Untuk menu utama tersedia panggang ikan barramundi bumbu Bali, terik sirloin wagyu dan nasi ungu urap sayur yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Makanan utama ini didampingi emping Yogya dan kerupuk udang sedangkan untuk makanan penutup berupa pudding Nangka dan kelapa muda disiram gula palem.

Untuk vegetarian menu pembuka terdiri dari selada tahu Bangka,bunga labu bumbu rujak dan sate pusut nangka Mandalika sedangkan menu utama berupa labu panggang bumbu Bali, terik tempe bacem dan nasi ungu urap sayur juga emping Yogya yang renyah. Juga sebagai makanan penutup sama dengan menu non vegetarian.

Acara makan siang terlihat santai semua delegasi melepaskan jas hanya dengan kemeja putih. Suasana bertambah hangat Ketika Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Presiden Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach dilanjutkan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino untuk memberikan pernyataan terkait perkembangan dunia olah raga.

‘’Sport adalah bagian penting dari hidup kita, tidak hanya hidup kita sehat tapi juga hidup kita lebih Bahagia,’’ jelas Gianmni menuturkan alasan Presiden Jokowi mengundang kedua tokoh olah raga ini. Dalam pernyataannya Gianni dan Thomas sepakat bahwa olah raga termasuk sepak bola mampu menyatukan dunia dan damai antar negara.

Sesi Kedua

Pada sesi kedua, Jokowi membahas isu kesehatan. Dia mendorong G20 untuk mengambil langkah nyata dan segera agar dunia lebih siap sehingga bisa menyelamatkan nyawa dan ekonomi dunia.

G20 harus mengambil langkah nyata dan segera. Pertama, arsitektur kesehatan global harus diperkuat. Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus jadi roh arsitektur kesehatan global,” ujar Presiden.

Terkait hal tersebut, G20 telah berhasil membentuk pandemic fund. Menurut Presiden, inisiatif tersebut harus diikuti penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal.

‘’Saya mengajak semua pihak berkontribusi, Indonesia telah memberikan komitmen 50 juta dolar. G20 juga harus ikut mengawal proses pembentukan Traktat Pandemi. Ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat nasional, kawasan, dan global,’’ imbuhnya.

Kedua, Presiden mendorong agar negara berkembang diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Menurutnya, kesenjangan kapasitas kesehatan tidak dapat dibiarkan dan negara berkembang perlu kemitraan yang memberdayakan. Negara berkembang juga harus menjadi bagian rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset.

‘’Ini hanya bisa terjadi jika investasi industri kesehatan ditingkatkan, kerja sama riset dan transfer teknologi diperkuat, dan akses bahan baku produksi untuk negara berkembang diperluas. Selain itu, TRIPS Waiver harus diperluas pada semua solusi kesehatan termasuk diagnostik dan terapeutik. WHO juga harus merealisasikan komitmennya terkait hubs dan spokes solusi kesehatan,’’ paparnya.

Presiden pun menegaskan bahwa dunia tidak boleh mengulang kesalahan saat pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi Covid-19 adalah pelajaran berharga untuk menyiapkan dunia dari darurat kesehatan global. ‘’Never again harus menjadi mantra kita bersama. Saya menantikan pandangan dan kontribusi Yang Mulia bagi penguatan arsitektur kesehatan dunia,’’ katanya.

Pujian Biden Untuk Jokowi

KTT G20 juga makin menguatkan eksistensi Indonesia di mata para pemimpin. Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Presiden AS Joe Biden.

‘’You’ve done a tremendous job by the way. Really. You’ve done a great job (Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Betul. Anda telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik),’’ puji Biden sambil menatap Jokowi yang duduk di sebelahnya. Para hadirin pun bertepuk tangan dan memberi anggukan.

Saking kerasannya berada di Bali, Biden bahkan berujar tak ingin pulang. ‘’Saya tidak berpikir saya akan pulang,’’ selorohnya.

Biden juga terlihat melempar senyum pada Jinping. Kedua karib itu tampak mesra. ‘’Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda lagi secara langsung. Kita menghabiskan banyak waktu bersama-sama dan — kembali ke masa-masa ketika kita sama-sama wakil presiden, dan sangat senang bertemu dengan Anda,’’ jelas Biden. (dee)