Selebrasi 10 Tahun, UNIQLO Penuhi Kebutuhan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia

JAKARTA – Perusahaan ritel global asal Jepang, UNIQLO merayakan 10 tahun perjalanannya di Indonesia sejak pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2013 dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat melalui rangkaian koleksi LifeWear yang nyaman dan berkualitas. Momen ini mendorong UNIQLO untuk terus berkomitmen hadir lebih dekat dengan seluruh pecinta LifeWear di seluruh Indonesia dan membuat kehidupan lebih baik melalui pakaian.

Sebagai bentuk apresiasi UNIQLO untuk para pelanggan setia yang telah mendukung selama ini, UNIQLO telah menyiapkan banyak persembahan yang khusus diberikan dalam rangka merayakan 10 tahun kehadirannya di tengah masyarakat Indonesia mulai dari koleksi spesial kolaborasi, pembukaan toko terbaru dengan konsep berbeda hingga tentu saja penawaran menarik yang bisa dinikmati di seluruh toko UNIQLO di Indonesia dan aplikasi UNIQLO.com.

“Selama 10 tahun, UNIQLO tidak hanya menyediakan kebutuhan pakaian yang nyaman dan berkualitas melalui rangkaian koleksi LifeWear, namun telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan kami masih hadir saat ini tentunya berkat dukungan dari pelanggan setia kami di seluruh Indonesia. Sejalan dengan pesan yang ingin kami sampaikan yakni Here’s To Many More, perjalanan UNIQLO tentunya tidak akan hanya sampai di sini saja. Kami akan terus berkomitmen untuk lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat dari sisi teknologi, koleksi yang lebih lengkap, bahan yang lebih berkualitas dan lebih nyaman, akses yang lebih banyak dan mudah bagi semua orang untuk bisa menikmati koleksi LifeWear kami serta kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Selamat menikmati persembahan dari kami di momen 10 tahun ini sebagai apresiasi kami untuk Anda semua,” ujar Lisqia Lalantika, Marketing Manager UNIQLO Indonesia dalam acara konferensi pers UNIQLO 10th Anniversary : Here’s To Many More.

Sejak pertama kali hadir di Indonesia dengan membuka toko pertamanya di Lotte Shopping Avenue, Ciputra Mall World 1 Jakarta, UNIQLO terus secara agresif melakukan ekspansi ke berbagai kota di Indonesia agar lebih dekat dengan pelanggan setianya. Hingga kini, UNIQLO telah membuka 62 toko yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia dan masih berencana melakukan pengembangan bisnis kedepannya, salah satunya adalah rencana pembukaan toko di Mall Ciputra Tangerang pada 19 Mei 2023 dan toko dengan konsep terbaru yang berbeda dari toko UNIQLO lainnya di One District at Puri, Tangerang di 26 Mei 2023 mendatang.

Tidak hanya memberikan pengalaman berbelanja langsung di toko saja, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menikmati koleksi LifeWear yang nyaman dan berkualitas, UNIQLO juga telah meluncurkan web dan aplikasi UNIQLO.com pada September 2021 yang memberikan banyak keuntungan seperti rentang ukuran pakaian yang tersedia lebih luas dari XS hingga 3XL, berbagai fitur pengiriman yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, pilihan koleksi yang lebih lengkap, inspirasi panduan styling yang semuanya bisa diakses dengan mudah hanya dalam satu genggaman.

Mengusung filosofi LifeWear, UNIQLO menciptakan pakaian yang diciptakan untuk membuat hidup semua orang lebih baik – yang mengambil pendekatan untuk tidak hanya menekankan pada kualitas, desain, dan harga, tetapi juga memenuhi definisi “pakaian yang baik” dari sudut pandang lingkungan, orang, dan masyarakat. Berbagai koleksi telah dihadirkan untuk menemani aktivitas semua kalangan, baik itu laki-laki, perempuan hingga anak-anak, dari bangun hingga tidur kembali serta untuk aktivitas yang padat hingga sekedar bersantai.

Untuk itu, UNIQLO juga selalu beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan berinovasi dengan menyediakan pakaian yang dapat menunjang aktivitas masyarakat sepanjang hari dengan kenyamanan terbaik, diantaranya AIRism di beberapa koleksi favorit seperti innerwear, T-shirt, kemeja dan blouse, serta sleepwear karena kemampuannya menyerap dan melepaskan kelembaban dengan cepat namun tetap sejuk saat disentuh kulit, teknologi HEATTECH yang dikembangkan UNIQLO untuk menjaga kehangatan tubuh baik di dalam maupun di luar ruangan, serta salah satu yang teknologi yang menjadi fitur unggulan di beberapa koleksi seperti jaket adalah UV protection dengan UPF50+ yang memberikan perlindungan ekstra agar terhindar dari polusi dan sinar UV yang berlebihan.

Menandai 10 tahun perjalanannya di Indonesia tahun 2023 ini, UNIQLO mengajak pecinta LifeWear di seluruh Indonesia untuk ikut merayakan dengan mempersembahkan banyak special offers mulai dari harga Rp 129.000 untuk berbagai koleksi LifeWear esensial yang menjadi favorit sepanjang masa, sebagai apresiasi atas dukungan dari pelanggan setia UNIQLO selama ini. Special offers ini bisa dimanfaatkan selama periode selebrasi 10th Anniversary mulai dari tanggal 26 Mei hingga 8 Juni 2023. Selain itu, khusus pada periode special offers tersebut, UNIQLO juga menyiapkan tote bag spesial terbatas dengan desain yang mengingatkan pada kenangan-kenangan di masa lalu khususnya perjalanan UNIQLO selama 10 tahun di Indonesia.

Di momen 10 tahun ini, UNIQLO juga meluncurkan koleksi UNIQLO T-Shirt atau UT edisi terbatas yang terinspirasi dari karakter Disney favorit Mickey Mouse, yang memiliki pose ikoniknya yang dikenali dan disukai lintas generasi. Hadir dengan desain-desain lokal yang spesial dan unik, Mickey Mouse mengenakan pakaian tradisional Bali dan Madura untuk merepresentasikan budaya Indonesia yang membawa kebahagiaan lebih dekat kepada para fans dan pelanggan setianya di Indonesia.

Tidak hanya itu, untuk merayakan perjalanan 10 tahun di Indonesia, UNIQLO juga meluncurkan koleksi UTme! yang berkolaborasi dengan merek lokal ternama yang menjadi bagian erat dari masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Indomie, dan Tolak Angin, yang berkontribusi untuk membuat kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik, melalui produk dengan bahan dan layanan berkualitas terbaik.

UTme! adalah layanan kustomisasi t-shirt dan tote bag yang dibuat oleh para pelanggan sendiri dengan menggabungkan foto, gambar, dan teks untuk membuat desain original masing-masing untuk dicetak di toko dan hasilnya dapat langsung dibawa pulang. Untuk UTme! spesial kolaborasi dengan ketiga merek lokal tersebut, UNIQLO menyediakan desain limited pre-print yang hanya bisa didapatkan di UNIQLO Pondok Indah Mall 3 Jakarta, UNIQLO One District at Puri, dan UNIQLO.com. Selain itu, terdapat 5 desain tambahan untuk masing-masing ketiga merek lokal yang bisa dikustomisasi khusus di UTme! Corner di UNIQLO Pondok Indah Mall 3.

Jadilah bagian dari perayaan momen 10 tahun perjalanan UNIQLO di Indonesia dengan menikmati rangkaian persembahan khusus dari UNIQLO serta dapatkan koleksi dan penawaran spesial untuk item favoritmu di toko UNIQLO terdekat dan UNIQLO.com untuk penuhi kebutuhan gaya hidup Anda sehari-hari. (*)