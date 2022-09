Penjual Es Jadi Tersangka Sang Peretas Bjorka

PONTIANAK – Pemuda asal Madiun, Jawa Timur berinisial MAH telah ditetapkan tersangka. Dia diduga terlibat dalam peretasan yang dilakukan oleh akun anonim Bjorka. Dalam kesehariannya, MAH diketahui sebagai seorang penjual es yang tak punya laptop atau komputer.

Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan, MAH sejauh ini diketahui bukan seorang peretas. Dia hanya menyediakan akun media sosial untuk publikasi perbuatan Bjorka.

“Peran tersangka merupakan bagian dari kelompok yang berperan sebagai penyedia channel Telegram Bjorkanism,” kata Ade di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/9).

MAH tercatat setidaknya melakukan tiga unggahan melalui akun Telegram tersebut. Pertama pada 8 september 2022 dengan judul konten ‘Stop Being Idiot’. Kemudian 9 September 2022 berjudul ‘The Next Leaks Will Come From The President of Indonesia’. Dan terakhir 10 September 2022 dengan judul ‘To Support People Who Are By Holding Demonstrans in Indonesia’.

“Itu yang dipublis oleh tersangka tersebut,” imbuh Ade.

Sebelumnya, Polri resmi menetapkan pemuda asal Madiun, Jawa Timur berinsial MAH sebagai tersangka kasus peretasan yang melibatkan Bjorka. Penetapan tersangka dilakukan usai MAH menjalani pemeriksaan intensif dan ditemukan minimal dua alat bukti cukup.

“Sekarang itu statusnya sudah tersangka dan sedang diproses oleh Timsus,” kata Juru Bicara Div Humas Polri Kombes Pol Ade Yaya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/9).

Kendati demikian, MAH tidak dikenakan penahanan. Penyidik menilai pelaku mengikuti proses hukum secara baik.

“Sedang diproses dan tidak dilakukan penahanan karena kooperatif,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Polri menyita barang bukti berupa satu buah sim card seluler, dua unit handphone milik tersangka, dan satu lembar KTP atas nama tersangka.

Penjual Es Ciduk

Pria diduga Bjorka yang ditangkap di Madiun adalah warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Dagangan. Namanya Mohamad Agung Hidayatulloh. Pria 21 tahun itu dijemput petugas pada Rabu (14/9) petang. Dia lantas dibawa tim Mabes Polri ke Polsek Dagangan. Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo bersama Kasatreskrim AKP Danang Eko Abrianto turut mendampingi.

Informasi yang dihimpun jaringan Pontianak Post, Agung selama ini bekerja sebagai penjual es ciduk di Pasar Pintu, Dagangan. Suprihatin, 48, ibu Agung, tidak menyangka anaknya dituduh sebagai peretas data pemerintah.

“Anak saya bahkan tidak punya komputer atau laptop,” kata Suprihatin, Kamis (15/9).

Dia menyebutkan, dalam kesehariannya, Agung tidak pernah neko-neko. Selama ini, dia bersama Jumanto, suaminya, juga terbilang ketat mengawasi anak nomor duanya tersebut.

”Tidak ada yang aneh. Hari itu (Agung) berangkat berjualan di Pasar Pintu seperti biasa. Saya dan suami ke sawah. Tidak ada yang mencurigakan,” beber ibu tiga anak itu.

Suprihatin menyebutkan, beberapa saat setelah ditangkap, Agung sempat pulang ke rumah didampingi petugas kepolisian. Tujuannya mengambil sarung dan sajadah.

”Dia (Agung, Red) hanya bilang jangan terlalu khawatir. Katanya cuma baru diinterogasi,” ujarnya.

Ketua RT setempat Fery Chasbulloh juga meyakini bahwa Agung bukanlah Bjorka yang selama ini diburu. Sebab, dia melihat pemuda itu tidak pernah berperilaku negatif. Bahkan, saban Minggu Agung rutin mengikuti salawatan bersamanya.

”Saya pribadi masih tidak percaya jika Agung itu hacker. Dia bukan anak seperti itu,” tegasnya. (jp)