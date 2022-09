MAH Akui Jual Channel Telegram ke Bjorka

Kontras Siap Berikan Pendampingan

MADIUN – Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH (21), pemuda asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur tersangka kasus kebocoran data pemerintahan karena peretasan mengaku menjual “channel” telegramnya bernama @Bjorkanism kepada peretas Bjorka. Harga channel tersebut senilai 100 dolar AS.

“Dalam percakapan di channel privasi, Bjorka membuat pengumuman yang punya akun @Bjorkanism akan dibeli seharga 100 dolar. Lalu saya DM dia, ternyata memang Bjorka itu,” ujar Muhammad Agung kepada wartawan di Madiun, Sabtu (17/9).

Atas perbuatannya, pemuda warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan itu telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Ia mengaku salah, karena telah memberikan sarana kepada Bjorka.

Pemuda tersebut pernah mengunggah sebanyak tiga kali di channel telegram Bjorkanism, yakni tanggal 8 September 2022 dengan tulisan “stop being idiot”. Kemudian unggahan tanggal 9 September dengan tulisan “The next leak will come from the president of Indonesia”.

Tanggal 10 September 2022 mengunggah “To support people who are struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database too”.

“Saya memang salah. Kesalahan saya adalah ngasih sarana ke Bjorka untuk nge-post,” katanya. Muhammad Agung mengaku awalnya penasaran tentang Bjorka hingga akhirnya masuk ke channel telegramnya.

“Saya penasaran sama dia. Ngefans juga, tapi tidak terlalu banget. Atas kejadian ini, ya rasanya campur aduk. Awalnya ya senang, tapi menyesal juga,” katanya.

Ia bersyukur karena sudah tidak ditahan lagi oleh pihak kepolisian. Meski sudah dibebaskan, Muhammad Agung tetap diwajibkan untuk lapor seminggu dua kali ke Polres Madiun.

Sementara itu, dalam sebuah video yang viral, Sabtu (17/9), MAH juga blak-blakan mengakui dirinya tak punya kemampuan meretas atau meng-hacker. Ia menyatakan tidak mempunyai alat-alat untuk meng-hacker suatu akun atau data-data orang.

“Enggak ada, juga enggak punya perangkat-perangkatnya (hacker). Saya juga gak bisa nge-hacker sama sekali,” ucapnya. Ia tak punya komputer dan laptop. Sebab, kata dia, keluarganya merupakan keluarga tak berada.

“Komputer dan laptop enggak. Cuma pakai HP,” ujarnya. “Enggak ada mas, buat makan aja susah,” sahut sang ibu dalam video tersebut. MAH kemudian meminta maaf atau ulahnya turut terlibat dalam kasus Bjorka. Dia berharap perbuatannya yang melanggar hukum itu tak diikuti oleh anak-anak muda lainnya.

“Saya berharap enggak terjadi selanjutnya, seperti saya ini. Trauma ya,” tuturnya

Sebelumnya, Juru Bicara Humas Polri Kombespol Ade Yaya menjelaskan, pihaknya menduga pemuda yang sehari-hari berjualan es ciduk di Pasar Pintu, Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, itu adalah bagian dari kelompok Bjorka.

Ade mengatakan, motif MAH yang oleh keluarga disebut tak punya komputer atau laptop, adalah menyediakan kanal untuk membantu Bjorka menjadi terkenal. Selain itu, ada juga motif untuk mendapatkan uang.

Di sisi lain, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi M. Rezaldi menyebut Ombudsman RI (ORI) dan Komnas HAM harus betul-betul mengawasi proses hukum yang dilakukan timsus terhadap MAH. Sebab, tidak menutup kemungkinan jika timsus tidak bekerja secara profesional. ”Karena ada desakan publik, jadi saya khawatir timsus ini bekerja secara terburu-buru dan tidak hati-hati,” ujarnya.

KontraS pun siap mendampingi MAH untuk menjalani proses hukum tersebut. Andi menyatakan, pihaknya khawatir MAH menjadi korban salah tangkap atau korban rekayasa kasus seperti yang banyak terjadi di sejumlah daerah. ”Karena kalau merujuk keterangan pihak keluarga (MAH, Red), rasa-rasanya mustahil kalau MAH ini memiliki peranan dalam peretasan yang dilakukan Bjorka selama ini,” ucap Andi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Abdul Wachid Habibullah sepakat jika polisi terkesan tergesa-gesa dalam menangani kasus tersebut. Menurut dia, Polri seharusnya melakukan analisis mendalam sebelum melakukan tindakan pengamanan atau penetapan tersangka. ”Jangan-jangan mereka (polisi, Red) langsung mengamankan orang tanpa ada bukti permulaan yang kuat,” kata Wachid. (ant/jp)