Kaji SIM C Khusus Ojol

Bakal Ada SIM C Umum, C1 dan C2

JAKARTA – Korlantas Polri memberikan penjelasan terbaru terkait aturan mengenai pembagian Surat Izin Mengemudi (SIM) Kategori C. SIM C yang dikhususkan bagi pengendara motor ini akan dibagi menjadi tiga golongan, yakni SIM C Umum, C1 dan C2.

Korlantas Polri diketahui sedang melakukan kajian untuk penerbitan SIM C umum. Rencananya SIM C umum ini akan di khususkan bagi pengendara motor yang berprofesi sebagai ojol (ojek online) dan ekspedisi roda dua.

Hal tersebut diungkapkan Kasubdit Standar Cegah dan Tindak, Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Muhammad Tora. Adapun sasaranya seperti pengemudi ojol, juga ekspedisi pengiriman barang.

“SIM itu adalah merupakan bukti seseorang untuk bisa mengemudi, ada SIM A dan SIM C. Sedangkan SIM C nanti akan naik ke C1 dan C2. Saya nanti juga sedang wacanakan SIM C umum khusus buat ojol dan ekspedisi,” ujar Kombes Pol Tora, pada acara diskusi bersama wartawan otomotif di Jakarta, kemarin.

“Saya juga sedang mau kordinasi dengan Kasubdit SIM karena banyak pengemudi motor angkutan umum, saya ingin wacanakan SIM C umum. Siapa pun bisa ojol, delivery, juga ekspedisi. Nanti kita mau buat kajian sama teman-teman dulu,” imbuhnya dikutip Jabar Ekspres (Jaringan Pontianak Post), Sabtu (18/6).

Kombes Tora juga menjelaskan, dasar peningkatan SIM adalah kompetensi profesi. SIM A umum untuk pengemudi angkutan umum. Sedangkan SIM B1 umum dan B2 umum untuk angkutan berat, barang orang, dan bis.

“Jadi saya juga ingin kompetensi profesi, jadi semua ini nyambung. Kalau target untuk SIM C umum ini gak ada, kita kan mengkaji dulu. SIM C1 dan C2 saja belum terlaksana karena sarana prasarana belum ada. SIM C umum kita mau mengkaji dulu, tujuannya apa, asuransi harus ekstra untuk teman-teman pekerja (pengemudi jasa),” jelasnya. Pihaknya juga sedang menyusun uji kompetensi profesi dan menyiapkan regulasi yang diperlukan. (jp)