Himasta FMIPA Untan, Sukses Gelar Pestanas

Himpunan Mahasiswa Statistik (Himasta) FMIPA Untan sukses menggelar Peringatan Hari Statistik Nasional (Pestanas). Kegiatan itu dilaksanakan untuk memperingati Hari Statistik Nasional, 26 September 2022.

Pestanas merupakan rangkaian kegiatan tahunan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya statistik untuk Indonesia. Kegiatan Pestanas tahun 2022 ini akan diadakan semi-online bertajuk “Statistics in The New Normal:Get Closer to Data Sciences in Dealing with Environmental and Health Issues”. Mengusung konsep lingkungan dan kesehatan.

Kegiatan Pestanas 2022 itu sendiri terdiri dari rangkaian kegiatan antara lain, webinar. Kegiatan ini merupakan seminar yang dilakukan secara daring. Webinar ini bertujuan membahas suatu masalah terkait ilmu statistik yang dilakukan secara ilmiah untuk menyampaikan suatu gagasan ataupun sesuatu yang baru kepada peserta webinar (siswa/i, mahasiswa/i, pekerja, dan lain-lain). Dengan harapan para peserta dapat memperoleh ilmu dan nantinya dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah.

Selanjutnya ada Statcom (Statistic Competition), merupakan perlombaan bagi siswa/i SMP/MTs sederajat yang dilaksanakan se-Kota Pontianak untuk siswa/i SMA/SMK/MA sederajat dilaksanakan se-Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Natuna. Tujuannya memperkenalkan ilmu statistika kepada siswa/i SMP/MTs sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat.

Berikutnya Sharing Alumni, merupakan kegiatan pertemuan dengan alumni Program Studi Statistika guna memotivasi mahasiswa Program Studi Statistika yang masih dalam proses menyelesaikan pendidikan. Juga sharing terkait lapangan pekerjaan yang telah dirasakan oleh alumni Program Studi Statistika.

“Kita juga menggelar Irisan (Info Hari Statistik Nasional). Kegiatan ini mempersembahkan penampilan seni di muka umum, mengadakan aksi sosial serta menyebarkan video dan famplet. Tujuannya menarik minat masyarakat sekaligus menginfokan tentang Hari Statistik Nasional,” ujarnya.

Agenda lainnya, Closing Ceremony Pestanas 2022, merupakan ajang penutupan kegiatan peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2022. Bertujuan mengapresiasi kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya dengan berkumpul bersama KM Himpunan Mahasiswa Statistika (Himasta) FMIPA Untan. Selain itu juga ada Pestanas Contest, hiburan untuk mahasiswa/i Himasta untuk mempererat tali silaturahmi dengan mengadakan berbagai permainan/perlombaan. Agenda juga dilengkapi dengan Pestanas Berbagi, kegiatan sosial ini berupa aksi berbagi ke panti asuhan.

Semua kegiatan tersebut berjalan baik dan lancar dari bulan Agustus-September 2022 lalu. Panitia berharap kegiatan ini membawa banyak manfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang tergabung dalam Himasta FMIPA Untan Pontianak. (vie)