PPDB Persekolahan Gembala Baik Pontianak Tahun Pelajaran 2022/2023

PONTIANAK – Persekolahan Gembala Baik Pontianak merupakan persekolahan swasta Katolik yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gembala Baik (YPGB) dan dikelola Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi St. Maria Ratu Para Malaikat Pontianak.

Persekolahan Gembala Baik meliputi unit TK Gembala Baik, SD Gembala Baik I Reguler, SD Gembala Baik II Reguler, SD Plus Gembala Baik, SMP Gembala Baik Kelas Reguler dan Kelas Bilingual, serta SMA Gembala Baik Kelas Reguler dan Kelas Plus.

Persekolahan Gembala Baik Terakreditasi A (Predikat Unggul) sebagai mitra pemerintah dalam memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan serta mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 pada setiap unit sekolah yang diatur sebagai berikut:

(1). TK Gembala Baik Jl. Pangsuma (Seng Hie) dan TK Gembala Baik Jl. A.Yani (Depan Mapolda) membuka pendaftaran Gelombang 2 mulai 1 Januari – 31 Maret 2022; dan Gelombang 3 mulai 1 April–30 Juni 2022. Informasi hubungi Panitia PPDB TK Gembala Baik dengan Contact Person (CP) Andrew (0853 4504 5425,Desi (0821 6624 7378,Merry (0896 7543 4744), Sandora (0822 5524 1958). Pendaftaran online: ppdb.tkgembalabaik.sch.id.

(2). SD Gembala Baik I Jl. Pangsuma (Seng Hie) membuka pendaftaran mulai 4 Oktober 2021 – 17 Juni 2022. Informasi hubungi Panitia PPDB SD GB I di Jl. Pangsuma No 2, dengan CP. Sr. Hendia Ana Saragih (0821 6057 1100),Winarno (0822 5594 3982),Tannia Isabella (0895 2705 3136).

(3). SD Gembala Baik II Jl. A Yani membuka pendaftaran mulai 1 November 2021. Untuk Informasi selengkapnya hubungi Panitia PPDB SD GB II dengan CP. Edy Susanto (0812 5567 8678),Sarmauli (0821 7494 8602), Ryan Hardy (0896 1414 8282).

(4). SD Plus Gembala Baik Jl. A. Yani telah membuka pendaftaran untuk Quota 1 and 2 (Limited Seat 60 Students) mulai 2 Agustus 2021- 28 Februari 2022 dan untuk Quota 3 ( Limited Seat 30 Studens) mulai 1 Maret 2022 – 30 Juni 2022 . Informasi selengkapnya silahkan hubungi Panitia PPDB SD Plus GB di Jl. A. Yani, dengan CP: Sr. Tanti (0858 2273 8138) Purwati (0857 3122 7007). Pendaftaran Online : https://bit.ly/PPDB-SDPLUSGB-22.

(5). SMP Gembala Baik Kelas Reguler membuka pendaftaran internal mulai 29 November 2021. Dan pendaftaran eksternal mulai 10 Januari 2022. Informasi selengkapnya silahkan hubungi panitia pendaftaran SMP Reguler di Tata Usaha SMP GB Jl. A.Yani, Depan Mapolda Kalbar, CP. Rivan (0812 5543 0886), Dessy (0895 6181 63470), Lena (0813 4556 7427).

(6). SMP Gembala Baik Kelas Bilingual membuka pendaftaran internal mulai 18 Oktober 2021 dan pendaftaran eksternal mulai 18 November 2021. Informasi selengkapnya silahkan hubungi Panitia PPDB SMP GB Kelas Bilingual di Jl. Jend. A.Yani, Depan Mapolda Kalbar dengan CP. Susanto (0852 5243 3046), Theo (0852 4502 7218),Hutanto (0853 4523 5588).

(7). SMA Gembala Baik Kelas Reguler dan Kelas Plus membuka pendaftaran Gelombang 2 mulai 24 Januari 2022 dengan sistem Ujian Saringan Masuk SMAGB (USMAGB) online. Tahapan, link pendaftaran, dan informasi lengkap ada di brosur PPDB SMA GB pada website sekolah www.smagb.sch.id atau langsung daftar di bit.ly/ppdb-smagb-2022. Hal yang belum jelas dapat menghubungi Panitia PPDB secara langsung di TU SMA Gembala Baik Jl. A. Yani, Pontianak (Depan Mapolda). CP. Merry/Emy nomor 0821 5353 7190 (WA TU SMAGB) saat jam kerja 07.00-13.00. (kombis)