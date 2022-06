Kenalkan UMKM Lokal, BRI Raih Penghargaan Omni Brands of The Year 2022

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara konsisten terus mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Salah satunya adalah melalui upaya BRI yang memperkenalkan keunikan dan local value produk UMKM dalam negeri ke mancanegara, salah satunya melalui BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR. Wujud nyata tersebut mengantarkan BRI untuk meraih penghargaan Omni Brands of The Year 2022 oleh Marketeers.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto menuturkan produk UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan hingga menembus pasar global. Penghargaan ini, kata Amam, semakin memacu perusahaan untuk terus memberikan layanan terbaik bagi UMKM.

“Tentu saja dapat kami sampaikan bahwa BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang secara konsisten kami jalankan setiap tahun bertujuan untuk membuka mata dunia internasional terhadap kualitas dan keunikan dari produk UMKM Indonesia. Apresiasi ini menjadi semangat bagi BRI agar produk UMKM lokal semakin dikenal,” jelas Amam.

Ajang BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR pun disambut secara antusias setiap tahunnya, baik oleh pelaku UMKM mau pun buyer yang berasal dari berbagai negara di dunia. Berkaca dari keberhasilan BRILIANPRENEUR tahun lalu, BRI berhasil menggandeng 1.189 UMKM binaan terpilih dari 196 Kota Kabupaten di Indonesia untuk tampil di BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

“BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR akan hadir kembali di tahun ini dengan misi yang masih sama, memberikan panggung bagi UMKM lokal. Ajang ini juga terbukti punya daya tarik tersendiri bagi buyer karena bisa mengeksplorasi berbagai produk dalam satu rangkaian event saja,” terang Amam.

Marketeers OMNI Brands of the Year merupakan ajang penghargaan yang diadakan oleh marketing consulting firm MarkPlus, Inc. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi untuk perusahaan atau brand yang berhasil menciptakan strategi pemasaran yang berkesinambungan melalui berbagai channel dan memberi dampak positif bagi masyarakat secara luas. (*/r)