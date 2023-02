Terinspirasi Insiden Penamparan Will Smith

AMPAS Bentuk Tim Krisis The Oscars

LOS ANGELES – Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) banyak belajar dari pelaksanaan The Oscars 2022. Tahun lalu ajang penghargaan tersebut tercoreng insiden Will Smith-Chris Rock. Selain itu, rating Oscars di dua tahun terakhir pelaksanaan menjadi yang terburuk selama 94 tahun pelaksanaan.

CEO AMPAS Bill Kramer sebagai penyelenggara acara menyiapkan strategi untuk perhelatan tahun ini yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret mendatang. Jimmy Kimmel kembali dipercaya sebagai host acara. Penunjukan itu adalah yang ketiga buat Kimmel. Selain itu, pihak Academy membentuk tim krisis.

’’Tim itu tidak pernah ada sebelumnya. Ada banyak rencana yang kami siapkan, banyak skenario yang kami buat. Harapannya, kami bisa lebih siap terhadap segala hal yang di luar prediksi,’’ tegasnya dalam wawancara dengan TIME.

Kramer mengakui, pembentukan tim krisis itu lahir dari insiden Smith-Rock. AMPAS dikritik karena hanya sebatas memberikan pernyataan resmi, yang rilis nyaris sepekan pascainsiden. Dengan adanya tim krisis, AMPAS berharap bisa bergerak cepat dan efektif.

’’Grup inilah yang akan memberikan respons cepat: kalian harus melakukan ini, inilah juru bicaranya, ini pernyataan resminya. Tentu saja, tanggapan ini memperhatikan tingkatan krisis, yang semoga tidak akan terjadi,” lanjut pria yang menjadi pejabat tertinggi AMPAS per 2022 itu.

Kramer juga merefleksi pelaksanaan tahun lalu yang cukup berantakan. Tahun lalu AMPAS dikritik habis oleh serikat pekerja film lantaran menghapus penyerahan penghargaan untuk delapan kategori teknis dari tayangan live. Hal itu dipastikan tidak akan terulang. ’’Membawa kembali penyerahan penghargaan delapan kategori itu penting,” tegasnya.

AMPAS juga bakal meningkatkan engagement penonton pada acara. Namun, tidak lewat pembukaan polling kategori favorit fans seperti tahun lalu. Nominasi itu disoroti karena memicu rivalitas fandom di media sosial. Tahun ini AMPAS mewujudkan hal itu lewat pengumuman nominasi via metaverse interaktif. Menurut dia, traction alias daya tarik konsep itu tinggi.

Dia menegaskan, AMPAS berkomitmen mengatasi masalah serta kontroversi dengan lebih baik. ’’Tentu, kami tidak mau ada hal-hal semacam itu muncul lagi. Harapanku, kami bisa lebih tanggap. Saatnya seluruh pemangku kepentingan terbuka membicarakan isu tersebut dengan jelas,’’ imbuh Kramer. (fam/c12/ayi)