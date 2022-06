Luncurkan 29 Truk Baru, Mitsubishi FUSO Hadir di Bumi Khatulistiwa

PONTIANAK-Mitsubishi Fuso merilis 29 truk baru berstandar mesin Eu ro 4 di Bumi Khatulistiwa Jumat (24/6). Ke 29 truk yang diluncurkan merupakan 15 varian Canter dan 14 varian Fighter X.

Melalui perwakilan dealer, Sjamsiar Achmat Bunjamin selaku Dirut PT Gemilang Berlian Indah sangat optimis dengan peluncuran 29 varian baru truk Fuso bermesin standar Euro 4 dapat meningkatkan penjualan di pasar kendaraan komersial di Kalimantan Barat.

Dimana trend positif ini tidak lepas dari membaiknya komoditas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan Bauksit yang menjadi komoditas unggulan bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Hal ini juga dapat dilihat pada meningkatnya permintaan kendaraan niaga pada tahun 2022 ini. “Paling disyukuri Mitsubishi Kalbar juga Menjadi Market Leader dengan Market Share sebesar 65 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, PT Gemilang Berlian Indah juga akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Barat, baik dari segi penjualan Unit, maupun After Sales Service, yang tidak lepas dari pelayanan purna jual.

Sebagai bukti dalam pelayanan, pihaknya juga menyediakan Mitsubishi MWS Fast atau disebut Mobile Workshop Fighter After Sales Service Support, dimana mobil MWS ini difungsikan untuk mengakomodir dukungan ASS di lokasi Perkebunan, Pertambangan Bauksit khususnya pengguna Canter dan Fighter X di wilayah Kalimantan Barat.

Dari spesifikasi Mitsubishi Fuso kini hadir dengan mesin yang sudah memenuhi standar EURO4, mesin 4V21 untuk Canter dan mesin 6M60 untuk Fighter X.

Mesin-mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga 108 PS hingga 150 PS dengan teknologi Common Rail dapat menghasilkan tenaga mesin yang maksimal, torsi yang lebih tinggi di range RPM yang lebih panjang sehingga performanya lebih optimal.

Selain itu, teknologi Exhaust Gas Recirculation, Positive Crankcase Ventilation, dan Diesel Oxidation Catalyst Muffler mampu menurunkan kadar emisi NOx (Nitrogen Oxide) sehingga emisi gas buang kendaraan lebih ramah lingkungan.

Sebagai informasi, peluncuran Canter dan Figther X dihadiri petinggi-petinggi APM diantaranya President Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Mr. Nobukuza Tanaka, General Manager of Sales Unit PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Mr. Takumi Itaya, Advisor of After Sales unit PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Mr. Yuichi Konishi dan Assistant Manager Area Coordinator Kalimantan, Sulawesi & IBT Bapak Irwan Setiawan. Keseluruhan kegiatan peluncuran Mitsubishi Fuso Euro4 ini juga di tutup dengan kegiatan Test Drive Canter dan Fuso X Euro4 di ke esokan harinya 25 Juni 2022 di lokasi yang sama.(iza)