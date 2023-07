Altrak 1978-Case New Holland Gelar Seminar Dukung Konsumen Optimalisasi Mesin

PONTIANAK – PT.Altrak 1978 bersama dengan pabrikan alat berat dan peralatan pertanian Case New Holland Industrial sebagai salah satu produsen peralatan konstruksi dan mesin-mesin pertanian kelas dunia dengan merek Case & New Holland menyelenggarakan seminar dengan tema “Meningkatkan kinerja peralatan melalui optimalisasi perawatan mesin”. Seminar berlangsung di hotel Golden Tulip yang dihadiri oleh perwakilan dari pelanggan-pelanggan PT.Altrak 1978 dari wilayah Pontianak dan sekitarnya, Rabu (26/7).

Seminar yang dihadiri sekitar 100 peserta itu merupakan salah satu bentuk dukungan PT.Altrak 1978 sebagai distributor alat-alat konstruksi dan mesin-mesin pertanian dengan merek Case & New Holland kepada customer dan pemilik peralatan merek Case New Holland. Melalui seminar ini diharapkan para pelanggan dapat mengetahui dan saling berbagi informasi mengenai, produk-produk terbaru, pelayanan purna jual dan program-program after sales service yang terbaru dari PT.Altrak 1978.

Fitrah Jaya Atmaja selaku Manager Product Support Marketing Agriculture & Construction PT.Altrak 1978, menyatakan dukungan pelayanan pasca penjualan merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di situasi global saat ini.

“Kami akan fokus dalam peningkatan pelayanan purna jual sehingga diharapkan customer yang telah memilih produk kami akan senantiasa merasa terdukung dengan program-program layanan kami,” tuturnya.

Dengan jumlah populasi traktor pertanian New Holland dan mesin-mesin konstruksi merek Case di Indonesia yang terus bertambah, tanggung jawab untuk menyediakan layanan product support menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, jumlah karyawan yang melakukan pelayanan purna jual terutama teknisi terus bertambah dan disesuaikan di setiap cabang seiring dengan penambahan jumlah populasi unit.

Untuk itulah pelatihan-pelatihan bagi karyawan dan teknisi juga terus ditingkatkan secara berkelanjutan di training center perusahaan, penyiapan stock suku cadang terus di review dan di tingkatkan di setiap cabang, pembukaan kantor-kantor cabang baru, serta penambahan fasilitas-fasilitas workshop dan peralatan penunjang perbaikan alat terus dievaluasi dan ditingkatkan.

“Termasuk penyelenggaraan seminar seperti ini terus kami lakukan secara konsisten dan berkesinambungan, hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan,” tandas Fitrah Atmaja.

Hadir dalam seminar ini sebagai pembicara Christian sebagai Product Specialist dari CNHI dan Totok Wahyudiono sebagai Agriculture Service Dept. Head PT.Altrak 1978. Acara dibuka oleh Erza Syamsumar selaku Branch Manager PT.Altrak 1978 Cabang Pontianak, diiringi kata sambutan dari Mr.Anand Source dari CNHI international dan dilanjutkan dengan pemaparan company profile oleh Fitrah Jaya Atmaja.

Erza Syamsumar menambahkan, PT.Altrak 1978 telah lebih dari 30 tahun melayani kebutuhan alat berat guna mendukung industri di di Kalimantan Barat. Melalui seminar ini, dirinya berharap pelanggan bisa mengetahui cara perawatan yang baik untuk alat-alat berat yang digunakan oleh pelanggan.

“Mudah-mudahan pelanggan tetap memberikan kepercayaan kepada kami,” tuturnya.

Dalam sesi pemaparan, pembicara mengangkat materi tentang cara menjaga dan meningkatkan performa peralatan Case New Holland dengan memaksimalkan fungsi perawatan.

Diskusi berjalan lancar dan diikuti dengan antusiasme peserta yang hadir, hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari peserta pada saat seminar. Dalam kesempatan tersebut, Chrispin dan Rifki, selaku product Specialist PT.Altrak 1978 menyampaikan program-program menarik yang telah disiapkan untuk mendukung dan mempermudah pelanggan yang mengoperasikan peralatan Case dan New Holland di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Tidak hanya berbagi tip-tip maintenance yang baik, penyelenggara juga menyediakan grand prize berupa smart TV 42 inch dan sepeda lipat, handphone serta berbagai hadiah lainnya bagi peserta yang hadir pada saat itu.

Di akhir sesi, customer diajak untuk melihat display unit yang telah dipersiapkan oleh team marketing PT.Altrak 1978 di area parkiran Hotel Golden Tulip Pontianak, para customer berkesempatan untuk melihat serta mencoba unit-unit Case serta Tractor New Holland terbaru yang dipasarkan oleh PT.Altrak1978.

Pada kesempatan ini juga PT.Altrak memberikan appreciation reward kepada lima Loyal Customer PT.Altrak 1978 Pontianak yang diserahkan langsung oleh Branch Manager PT.Altrak 1978 Pontianak Erza Syamsumar kepada masing-masing wakil dari kelima Perusahaan tersebut. (sti/biz)