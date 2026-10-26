BSU 2026 Rp900.000 Kapan Cair? Ini Syarat dan Cara Cek NIK KTP

PONTIANAK POST - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000 direncanakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV atau Oktober–Desember 2026, tetapi tanggal pasti pencairan dan persyaratan penerima masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana bantuan tersebut setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026, sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.

Bantuan direncanakan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga totalnya mencapai Rp 900.000 bagi pekerja yang memenuhi ketentuan.

Advertisement Karena persyaratan resmi BSU 2026 belum diumumkan secara lengkap, pekerja perlu membedakan rencana program tahun ini dari ketentuan BSU 2025 serta berhati-hati terhadap informasi pencairan yang belum terverifikasi.

Jadwal Pencairan BSU 2026 Rp 900.000

Hingga 26 Oktober 2026, belum tersedia kepastian tanggal pencairan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi dalam pemberitaan yang menjadi rujukan artikel ini.

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Airlangga sebelumnya menjelaskan bahwa bantuan akan diberikan satu kali untuk periode tiga bulan, dengan sasaran sekitar 13,3 juta pekerja dan kebutuhan anggaran diperkirakan hampir Rp 12 triliun.

Dengan skema tersebut, nominal bantuan direncanakan sebagai berikut:

Oktober 2026: Rp 300.000.

November 2026: Rp 300.000.

Desember 2026: Rp 300.000.

Total bantuan tiga bulan: Rp 900.000.

Periode Oktober–Desember menunjukkan rentang program yang direncanakan, bukan kepastian bahwa dana langsung masuk ke rekening pada tanggal tertentu.

Pekerja karena itu perlu menunggu pengumuman teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengenai jadwal penyaluran, mekanisme pembayaran, dan penetapan penerima.

Syarat Penerima BSU 2026

Pemerintah belum mengumumkan secara lengkap kriteria penerima BSU 2026, sehingga persyaratan program sebelumnya tidak dapat dijadikan jaminan seseorang akan memperoleh bantuan tahun ini.