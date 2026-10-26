Bansos 2026 Wajib Registrasi Ulang Wajah, Ini Penjelasan Kemensos

PONTIANAK POST - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital hingga akhir 2026 melalui pendataan ulang penerima bantuan sosial (bansos), termasuk penggunaan teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memperkuat verifikasi identitas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan target tersebut dalam konferensi pers dua tahun kerja nyata perlindungan sosial di Kantor Kemensos, Jakarta, dilansir JawaPos.com.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk memverifikasi kembali data penerima bansos lama, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengajukan diri melalui sistem digital.

Advertisement Meski demikian, registrasi tidak otomatis membuat seseorang menerima bantuan karena kelayakan calon penerima tetap ditentukan melalui proses penilaian sistem.

Target 48 Juta Keluarga, Baru 13,2 Juta Terdaftar

Kemensos menargetkan perluasan registrasi Perlinsos Digital untuk meningkatkan ketepatan data penerima bantuan dan memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.

“Target kita paling tidak di akhir tahun nanti sudah ada 48 juta keluarga yang sudah registrasi di Perlinsos Digital kita,” ujar Saifullah Yusuf dalam konferensi pers tersebut.

Hingga pemberitaan itu diterbitkan, lebih dari 13,2 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem, sehingga perluasan registrasi masih menjadi pekerjaan pemerintah untuk mencapai target akhir tahun.

Pendataan dilakukan dengan melengkapi informasi berbasis nama dan alamat atau by name by address, serta verifikasi biometrik untuk membantu memastikan identitas warga yang mendaftar.

Bagi keluarga yang membutuhkan bantuan, sistem ini menyediakan jalur pengajuan agar mereka dapat masuk dalam proses penilaian, meskipun sebelumnya belum pernah menerima bansos.

Registrasi Tidak Menjamin Bansos Langsung Cair

Saifullah menegaskan bahwa registrasi ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memeriksa kembali kelayakan penerima bantuan, bukan mekanisme yang menjamin pencairan dana secara otomatis.