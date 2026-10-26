Lima Tahun Menunggu Keadilan, IPHI Pimpinan Ahmad Yani Lanjutkan Laporan Kriminal

JAKARTA--Selama ini IPHI pimpinan Ismed Hasan Putro dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sudah sabar lima tahun menanti kepastian hukum namun tetap ada tekanan dan intimidasi di berbagai daerah.

"Kami menerima gagasan pemerintah khususnya Kementerian Hukum agar menempuh jalur hukum, lalu menerima saran Kementerian Haji dan Umroh agar Islah, namun hanya bertepuk sebelah tangan, maka pengurus wilayah se Indonesia memberi mandat langkah hukum hasil keputusan Muktamah VIII," kata Muhammad Joni Ketua IPHI bidang advokasi yang juga mewakili PP IPHI pimpinan Ahmad Yani untuk mengambil langkah hukum.

Advertisement Muhammad Joni juga menegaskan langkah hukum yang dimaksud adalah melanjutkan proses hukum atas dugaan pidana pemalsuan terbitnya akta notaris yang dijadikan dasar membuat Muktamar sendiri, membuat panitia sendiri, menyatakan demisioner sendiri, lalu memilih seseorang sendiri.

Pengurus Wilayah se Indonesia sempat menyoal Erman Suparno secara hukum pidana, dan mendukung Ahmad Yani yang secara aklamasi dipilih menjadi Pimpinan baru.

Pernyataan Joni disampaikan menjawab pertanyaan wartawan di kantornya Menteng Jakarta, Senin (26/10/2026), sehubungan diterimanya PP IPHI pimpinan Ahmad Yani Basuki menerima silaturahmi dengan Wakil Menteri Agama Dr. KH. Romo Muhammad Syafi'i, pekan lalu.

Advertisement Ketika itu Ahmad Yani menyampaikan laporan Muktamar VIII yang diikuti 24 wilayah, tetap solid dan bersatu dalam wadah IPHI yang asli dan tidak terputus sanadnya sejak berdiri tahun 1990.

Dalam kesempatan lain Ahmad Yani juga menegaskan sikapnya terhadap himbauan Wamenag agar Islah dengan IPHI Erman Suparno, namun kesediaan Ahmad Yani bertepuk sebelah tangan.

Dalam semangat Islah, Ahmad Yani sudah menggelar Muktamar VIII yang juga panitianya berasal dari kubu Erman Suparno, dan kembali ke rumah lamanya yakni IPHI pimpinan Ahmad Yani. Namun secara kelembagaan kubu Erman Suparno tetap jalan sendiri.