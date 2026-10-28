Enam Tokoh Adat Dunia Diapresiasi PBB untuk Lindungi Hutan Primer, Satu di Antaranya dari Kalbar

PONTIANAK POST - Enam tokoh pelestari lingkungan dari tiga benua, termasuk Herkulanus Sutomo Manna asal komunitas Dayak Iban Sungai Utik Kecamatan Embaloh Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, resmi dinobatkan sebagai Duta Besar Masyarakat Adat untuk Hutan Primer.

Penghargaan perdana ini diserahkan dalam ajang Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (CBD COP17) di Yerevan, Armenia, pada Sabtu (26/10) lalu.

Pemberian mandat bergengsi ini diinisiasi oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) bersama Sekretariat Forum PBB tentang Hutan dan Fasilitas Lingkungan Global (GEF). Selain Herkulanus Sutomo Manna, penghargaan serupa dianugerahkan kepada Maimuna Jawara (Gambia), Puyr dos Santos Tembé (Brasil), Pirawan Wongnithisathaporn (Thailand), Joseph Itongwa Miukumo (Republik Demokratik Kongo), dan Julio Cusurichi Palacios (Peru).

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Sutomo Manna dinilai berjasa besar dalam memimpin komunitas Dayak Iban Sungai Utik menjaga kelestarian hutan primer. Lewat penegakan hukum adat, pembagian zonasi, dan patroli rutin, komunitas ini sukses mengatur tata cara pemanfaatan hasil hutan serta perburuan tanpa merusak ekosistem yang menjadi sumber mata pencaharian tradisional warga.

Dedikasi penjagaan ruang hidup yang sama juga ditunjukkan oleh kelima penerima lainnya. Di Brasil, Tembé aktif merevitalisasi hutan Amazon dan memimpin gerakan pengumpulan benih berbasis komunitas. Sementara di Peru, Palacios menempuh jalur advokasi hukum guna menuntut perlindungan hak masyarakat adat yang terisolasi.

Advertisement Di Benua Afrika, Miukumo berjuang mendesak pengakuan legalitas wilayah kelola adat di Kongo, disusul Jawara dari Gambia yang tekun mendokumentasikan pengetahuan tanaman obat dan menjaga hutan bakau. Adapun di Asia, Wongnithisathaporn dari Thailand berfokus mengawal partisipasi perempuan dalam tata kelola kebijakan lingkungan.

Apresiasi global ini diberikan tepat ketika hutan primer dunia menghadapi ancaman masif berupa deforestasi, alih fungsi lahan pertanian, hingga ekstraksi sumber daya alam. Padahal, hutan primer memiliki fungsi krusial sebagai penyimpan cadangan karbon, pengatur sistem hidrologi, serta benteng terakhir perlindungan satwa liar yang tak dapat dipulihkan jika terlanjur hancur.